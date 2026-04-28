ŠVAJCARSKA POTVRDILA UČEŠĆE NA EKSPU! Vučić: Švajcarska je jedan od najvećih investitora u Srbiji na nivou od 3 milijarde evra!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine.

- Veoma sam srećan što mogu da ugostim švajcarskog predsednika posle 18 godina!Švajcarska je jedan od najvećih investitora u Srbiji na nivou od 3 milijarde evra - naveo je Vučić.

On je nabrojao nekoliko svetski poznatih kompanija iz Švajcarske koje posluju u Srbiji, te naglasio i da su naši ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj most koji spaja naše zemlje.

Osvrnuo se i na dualno obrazovanje za koje je saznao i video tokom jedne posete a potom rekao da smo odlično počeli, prvi u regionu, a zatim stali.

i smo izvanredno počeli, ogromnu prednost imali u odnosu na sve u komšiluku koji nisu imali hrabrosti da prihvate dualno obrazovanje, zato je naša ekonomija brže napredovala. Međutim, onda smo se suočili, onda smo se suočili sa bezbroj problema. I poslednji put kad je gospođa Renold ovde bila, počeo je da se širi otpor i kroz medije i kroz našu vladu daljem prihvatanju švajcarskog modela, jer dolaze i neki bolni potezi i morate da prihvatite uticaj privatnih kompanija, a ne javnog sektora.

- Razgovarali smo i o programu saradnje od 2026. do 2029, za koji švajcarci odvajaju novac, a verujem da naša saradnja može biti u IT sektoru, AI, saobraćaju...

Predsednik Vučić prethodno je izjavio da su Srbija i Švajcarska u poslednjih 12 godina dramatično unapredile ekonomsku saradnju.

Naglasio je i da je trgovinska razmena povećana čak četiri puta, dok je razmena usluga porasla gotovo desetostruko, što potvrđuje snažno partnerstvo dve zemlje.

Prema njegovim rečima, razmena usluga između Srbije i Švajcarske trenutno iznosi 1,62 milijarde evra, dok robna razmena dostiže oko 1,1 milijardu evra. Ovi podaci ukazuju na sve intenzivniju ekonomsku povezanost i rastući značaj bilateralnih odnosa.

- Dakle, verujemo da budućnost naše saradnje može da bude. Pre svega u IT sektoru, veštačkoj inteligenciji, inovacijama, ali i u saobraćaju, farmaceutskoj industriji, vojnoj industriji. I, naravno, razgovarali smo i o tome Švajcarska je predložila da imamo sa njima dijalog, ali i da organizuju dijalog sa različitim grupama iz našeg društva po pitanju ljudskih prava.

- Ja sam rekao da smo uvek spremni da saslušamo ljude koji na profesionalan i nepristrasan način žele da razgovaraju o tome kako da poboljšamo i kako da učinimo boljim život svima koji su drugačiji, koji su različiti, različitim društvenim grupama, od političkih do nacionalnih manjina, i veoma otvoreni za svaku vrstu saradnje po tom pitanju. Još jedanput zahvalan, dodao je Vučić.

- Vama, poštovani gospodine predsedniče, hvala što ste pokazali poštovanje prema Srbiji. Mi volimo da pokažemo svoje gostoprimstvo, a kad neko ostane tako preko noći, onda, ili ostane u Beogradu jednu noć, onda smo mi posebno srećni, jer politički možete da nam kažete i stvari koje nam se ne dopadaju, koje nam se dopadaju, kako god hoćete, ali se nadam da nećete biti u prilici da kažete da nismo bili dovoljno gostoljubivi, dovoljno dobar domaćin. Hvala vam najlepše još jedanput za posetu i verujem da će ova poseta značiti veliki podstrek za dalji razvoj i napredak srpsko-švajcarskih odnosa u svim različitim sferama društvenog života - zaključio je Vučić.

Švajcarski predsednik je kazao da je oduševljen što je u Beogradu.

- Glavni trgovinski partner nam je Srbija, kada posmatramo Balkan. Danas proslavljamo godišnjihu naših odnosa. Što se tiče dualnog obrazovanja, mi smo vam uvek na raspolaganju. Ja sam predložio da dođe vaša delagacija u Švajcarsku. Ja sam lićno čist produkt tog sistema. Znamo da je srpska privreda zasnova na inovacijama i drago nam je da smo potpisali sporazum - kazao je Parmelan.

- Imao sam zadovoljstvo da potvrdim učešće Švajcarske na Ekspu - kazao je švajcarski predsednik.

Potpisan Ugovor o švajcarsko-srpskom programu inovacija

Prema protokolu, sledi potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana.

Tokom posete Beogradu i Srbiji, biće obeležena i 110. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa dveju zemalja.

U toku razgovor dvojice predsednika u četiri oka

Posle svečanog dočeka i upoznavanja obojice predsednika sa članovima delegacija obeju zemalja, prema uobičajenom protokolu ušli su u Palatu Srbija gde je usledio razgovor u četiri oka.

Svečani doček ispred Palate Srbija uz najviše počasti

Predsednik Vučić svečano je dočekao predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana ispred Palate Srbija uz sve državne počasti - intoniranje himni, crveni tepih i počasnu smotru Garde posle čega se švajcarski predsednik naklonio srpskoj trobojci.

Predsedniku Švajcarske je upriličen svečani dokeč ispred Palate 'Srbija'.

Autor: S.M.