Važan susret u Beogradu! Vučić danas dočekuje predsednika Švajcarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelina, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine. Naime, reč je o važnoj diplomatskoj poseti koja dodatno potvrđuje jačanje odnosa između Srbije i Švajcarske, ali i sve veći međunarodni ugled naše zemlje.

Svečani doček uz najviše državne i vojne počasti biće upriličen danas u 10 časova ispred Palate "Srbija", nakon čega će uslediti razgovor dvojice predsednika.

Nakon bilateralnog susreta, planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Švajcarske, koje će predvoditi predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelin.

Jedan od ključnih trenutaka posete biće potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija, što predstavlja važan korak u unapređenju ekonomske i tehnološke saradnje dve zemlje.

Nakon toga, predsednici će se obratiti medijima i izneti ključne poruke sa sastanka.

Očekuje se da će ova poseta dodatno učvrstiti bilateralne odnose i otvoriti nove mogućnosti za saradnju u oblasti inovacija, privrede i razvoja.

Švajcarska i Srbija danas ne dele samo zajedničku istoriju kroz dijasporu, već i viziju ekonomskog razvoja. U trenutku kada globalna neizvesnost diktira pravila, dve zemlje produbljuju saradnju u važnim sektorima: od inovacija do dobrog upravljanja.

Autor: Jovana Nerić