Definicija Šolakovih medija i blokadera: Kritikuju Vučićev intervju, pa priznaju da ga nisu ni gledali (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u podkastu bivšeg savetnika britanskog premijera Tonija Blera, Alistera Kembela, gde je govorio geopolitičkom balansiranju Srbije između Rusije, Kine i Evropske unije.

Šolakovi mediji i blokaderi, naravno, imaju negativno mišljenje o tome, pišu mediji.

Na blokaderskoj N1, pričaju i kritikuju o Vučićevom gostovanju u emisiji, nakon čega bez imalo sramote kažu kako je nisu ni pogledali, ističu mediji.

"On daje intervju podkastu Alistera Kembela, kažu neki čuveni sada novinar. E sad, jeste gledala sam taj podkast, on jeste među 10 najuticajnijih političkih podkasta trenutno, globalno. On jeste bio Blerov spin doktor, bio je direktor komunikacije i strategije britanskog premijera i za vreme bombardovanja. Kao sam čim da se da intervju Alisteru Kembelu, kako to ocenjujete?"

"O tome priča. Nisma ja pogledao ceo intervju al sam pogledao ovo što su izbacivali ovi na mrežama. I on objašnjava da, to zbilja znamo..."

