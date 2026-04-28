RAT MEĐU BLOKADERIMA: Savo Manojlović je plagijator i politički grebator! (FOTO)

Bespoštedna borba.

Sukob među blokaderima poprima sve veće razmere i jedan od primera je najnoviji okršaj između perjanica tog pokreta.

Nemanja Milošević je optužio Savu Manojlovića da je običan plagijator i grebator.

I objavi na društvenoj mreži "Iks" on je napisao:

- Kad Savo vodi političku kampanju, radi isto što i studenti a prodaje to kao nov koncept borbe, studenti ćute, klimaju glavom i smeškaju se. Studentski svedoci odobravaju. Ali zato su Mariniku "rešili", pravili spotove o "kontrolisanoj opoziciji" itd. I ljudi ne vide nedoslednost?

