Glišić: SNS u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas tokom posete selu Rtari, gde su završeni radovi na asfaltiranju 2,6 kilometara puta, da je Srpska napredna stranka u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja, za koji očekuje prisustvo više stotina hiljada ljudi.

''Tačno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao od 26. do 29. taj prostor, ne samo ispred Narodne skupštine, već i u širem pojasu, jer očekujem da bude ne u desetinama, već u stotinama hiljada ljudi prisutno”, rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, rezervisani su prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike.

„Želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup”, naveo je ministar.

Glišić je dodao da je prijava skupa podneta u skladu sa propisima i u zakonskom roku.

''Ispoštovao sam potpuno svu proceduru od same prijave, od svih neophodnih podataka koje zakon iziskuje da dostavim, dostavio, potpisao i mi smo to prijavili onako kako to reguliše naša zakonska regulativa'', kazao je on.

Osvrćući se na političke protivnike, Glišić je kritikovao blokade i protestne akcije, navodeći da „šta god vide da je novo, da se nešto izgradilo, ti se ljudi detoniraju”.

Tokom obilaska Rtara, u opštini Lučani, gde je završeno 2,6 kilometara novog asfalta, Glišić je najavio i ubrzanje projekta rekonstrukcije zdravstvene ustanove ''Laza Lazarević''.

''Lično ću se založiti za to da to zaista bude što pre, što komfornije, da ima dovoljno prostora za dijagnostiku i za sve ostalo što je neophodno'', poručio je Glišić.

Autor: Pink.rs