Glišić: SNS u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas tokom posete selu Rtari, gde su završeni radovi na asfaltiranju 2,6 kilometara puta, da je Srpska napredna stranka u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja, za koji očekuje prisustvo više stotina hiljada ljudi.

''Tačno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao od 26. do 29. taj prostor, ne samo ispred Narodne skupštine, već i u širem pojasu, jer očekujem da bude ne u desetinama, već u stotinama hiljada ljudi prisutno”, rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, rezervisani su prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike.

„Želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup”, naveo je ministar.

Glišić je dodao da je prijava skupa podneta u skladu sa propisima i u zakonskom roku.

''Ispoštovao sam potpuno svu proceduru od same prijave, od svih neophodnih podataka koje zakon iziskuje da dostavim, dostavio, potpisao i mi smo to prijavili onako kako to reguliše naša zakonska regulativa'', kazao je on.

Osvrćući se na političke protivnike, Glišić je kritikovao blokade i protestne akcije, navodeći da „šta god vide da je novo, da se nešto izgradilo, ti se ljudi detoniraju”.

Tokom obilaska Rtara, u opštini Lučani, gde je završeno 2,6 kilometara novog asfalta, Glišić je najavio i ubrzanje projekta rekonstrukcije zdravstvene ustanove ''Laza Lazarević''.

''Lično ću se založiti za to da to zaista bude što pre, što komfornije, da ima dovoljno prostora za dijagnostiku i za sve ostalo što je neophodno'', poručio je Glišić.

