AKTUELNO

Politika

SPEKTAKULARNIM VATROMETOM ZAVRŠEN VELIKI SNS SKUP! Prisustvovalo preko 70.000 ljudi - Pogledajte nestavrne prizore ispred Beogradske arene (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliki skup Srpska napredna stranka (SNS) održan je danas u Beogradska arena, gde se, prema prvim procenama, okupilo više od 70.000.

Na skupu se obratio i predsednika Srbije, Aleksandar Vučić, koji je pred prepunom Arenom govorio o rezultatima dosadašnje politike, ali i o planovima za naredni period.

Publika je više puta prekidala govor aplauzima, dok je atmosfera u dvorani bila ispunjena energijom i snažnim odzivom okupljenih. 

Događaj je završen spektakularnim vatrometom ispred Arene, čime je simbolično zaokružen jedan od najvećih političkih skupova u poslednje vreme u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Beogradska arena

#Miting

#SNS

#skup

POVEZANE VESTI

Politika

DANAS VELIKI SKUP SNS U JAGODINI: Vučić predstavlja NOVI POKRET i plan Srbije do 2032. godine

Politika

SNS OBELEŽILA STRANAČKU SLAVU! Naprednjaci proslavljaju Svetu Petku

Politika

'Gradimo Srbiju zajedno' 17 godina od osnivanja najjače stranke u zemlji - SNS slavi rođendan (VIDEO)

Politika

OGLASIO SE MUP: Oko 70.000 građana prisustvuje na skupu SNS u Beogradskoj areni

Politika

16 GODINA SRPSKE NAPREDNE STRANKE! Vučić: Čestitam članovima SNS na tome što su promenili lice Srbije

Politika

NE BRINITE, NAROČITO VI SA N1 - POBEDIĆEMO: Vučić poslao jasnu poruku sa sednice Predsedništva SNS (VIDEO)