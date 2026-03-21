SPEKTAKULARNIM VATROMETOM ZAVRŠEN VELIKI SNS SKUP! Prisustvovalo preko 70.000 ljudi - Pogledajte nestavrne prizore ispred Beogradske arene (FOTO+VIDEO)

Veliki skup Srpska napredna stranka (SNS) održan je danas u Beogradska arena, gde se, prema prvim procenama, okupilo više od 70.000.

Na skupu se obratio i predsednika Srbije, Aleksandar Vučić, koji je pred prepunom Arenom govorio o rezultatima dosadašnje politike, ali i o planovima za naredni period.

Publika je više puta prekidala govor aplauzima, dok je atmosfera u dvorani bila ispunjena energijom i snažnim odzivom okupljenih.

Događaj je završen spektakularnim vatrometom ispred Arene, čime je simbolično zaokružen jedan od najvećih političkih skupova u poslednje vreme u Srbiji.

Autor: Iva Besarabić