'ŠTO GORE PO SRBIJU, TO BOLJE PO NAS, TO JE BLOKADERSKA POLITIKA' Ana Brnabić za Pink: Računaju na podršku iz inostranstva, pa samim tim i tamo vode kampanju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je gost jutarnjeg programa televizije Pink gde je govorila o svim aktuelnim temama.

Ona se na samom početku razgovora osvrnula na izjavu evroposlanika Andreasa Šidera koji je rekao da Srbija mora da usvoji i sprovede sve preporuke Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pre sledećih izbora, u suprotnom EU bi mogla da zamrzne svu finansijsku podršku.

- Očekujem da do kraja maja usvojimo izmene i dopune ta četiri zakona. Od 13. marta čekamo i odgovor ODIHR-a na predložene izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. To je, takođe jedan važan zakon kojim se postavlja limit na trošenje u okviru kampanje. Oni koji se danas pozivaju na ODIHR preporuke, tokom svog mandata i svoje vlasti 12 godina, nisu implementirali nijednu ODIHR preporuku, a ODIHR, kao deo OEBS-a, posmatra izbore u Srbiji od 1997. godine. U to vreme nismo imali ni jedinstveni birački spisak. Pokazuju jedno veliko licemerje i cinizam. Mi ovo radimo zbog grđana - rekla je Brnabić.

Dodala je da će se danas sastati sa timom Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije i timom Narodne skupštine u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i navela da očekuje da će u narednim danima i taj zakonski predlog biti poslat ODIHR-u na mišljenje.

- Time smo praktično implementirali sve preporuke ODIHR-a, osim onih koje se tehnički tiču glasanja osoba sa invaliditetom, ali to ćemo paralelno rešavati - rekla je Brnabić.

Brnabić je prokomentarisala i izjavu Tomislava Sokole koji je rekao da su Srbi najveći problem u regionu.

- Ništa novo. Vratiću se na izjavu Tonina Picule koji je rekao da je Vučić kriv jer vodi prosrpsku politiku. Dok god je takav neko na čelu naše države, oni će podržati blokadere, jer oni ne vode prosrpsku politiku. Iz istog razloga i N1 podržava blokadere. Ne žele ekonomski stabilnu državu čak i u ovo vreme kada je kriza svuda u svetu. Meni je jasno i zašto im to ne odgovara, ali nije mi jasno zašto se blokaderi bore za strateški uspeh Hrvatske a ne Srbije. Što gore po Srbiju, to bolje po nas, to je blokaderska politika - rekla je Brnabić i dodala:

- Njima je u interesu da blokaderi dođu na vlast i priznaju Kosovo i stave pečat na to da je naš narod genocidan. Žele od crkava da naprave pabove, da izglasaju nezavistnost Vojvodini. Njihova politika je sve samo ne svesrpska - rekla je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na izložbu "Jasenovac - Trajna opomena" koja je otvorena u Biblioteci grada Beograda (BGB), u sklopu obeležavanja Nacionalnog dana sećanja na žrtve Holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dana Muzeja žrtava genocida, a koja je zasmetala blokaderima i centrima moći u Hrvatskoj.

- Blokaderi su rekli da nas treba biti sramota što smo postavili izložbu u znak sećanja na žrtve Jasenovca. Njima nije važno da se sećamo najmonstruoznijeg genocida nad našim narodom. To vam je blokaderska politika i zbog toga oni užuvaju podršku iz Hrvatske. To vam je i izjava da smo sami krivi za genocid u Jasenovcu jer se nismo branili - rekla je Brnabić.

Ona dodaje kako blokaderi ne žele dijalog, čak ne žele ni da vode razgovore o datumu budućih izbora, kako bi ponovo imali alibi za neuspeh.

- Vučić je ponudio da razgovaraju o datumu izbora, to su odbili. Oni ne žele dijalog, jer uvek prave sebi ostupnicu da ukoliko izbore na tim izborima i ukoliko ne uspeju da prevare ovaj narod, da mogu da kažu da su bili iznenađeni izborima. Imaju sve manje alibija. Oni računaju na podršku iz inostranstva, pa samim tim i tamo vode kampanju, a ne u Srbiji. Niti su oni neki evropejci, niti žele da pomognu Srbiji da se približi EU, već se trude da urade sve kako bi ta ista EU kaznila Srbiju i oduzela pomoć za škole i putev i kako bi taj novac otišao njima - rekla je Brnabić.

Brnabić kaže da rektor Vladan Đokić bavljenjem politikom, najstrože krši i zakon o visokom obrazovanju ali i statut univerziteta.

- Vladan Đokić kao političar na mestu rektora Beogradskog univerziteta krši zakon o visokom obrazovanju, jer ne možete biti političar na mestu rekora. Ukoliko želite da budete političar, dajte otkaz na mestu rektora. On krši i sam statut univerziteta, a priča o vladavini prava - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić