Blokaderi pod plaštom 'brige za Palestinu' Srbe proglašavaju ratnim zločincima, a Javni servis optužuju za zavere (VIDEO)

Kampanja blokadera ispred javnog servisa ponovo je razotkrila svoje pravo lice, navodi Politika.

Dok se navodno bore za mir i prava Palestinaca, glavna meta, kako Politika navodi, njihovih otrovnih strela nisu inostrani sukobi, već sopstvena država i narod koji po ko zna koji put pokušavaju da žigošu kao genocidan.

Protest ispred zgrade Radio-televizije Srbije, formalno organizovan kao poziv na bojkot Pesme Evrovizije zbog učešća Izraela, brzo se pretvorio u ono što je očigledno i bio primarni cilj. U bezočnu sesiju samoporicanja i napada na srpske nacionalne interese. Pod plaštom tobožnje humanitarne zabrinutosti, govornici su iskoristili megafone ne da bi pomogli nekome na Bliskom istoku, već da bi Srbe i Srbiju još jednom uvrstili u red dežurnih krivaca.