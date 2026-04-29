Spasić: Lažni rektor Đokić i blokaderi gnušaju se svega što je sprsko

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zgražava se nad činjenicom da se lažni rektor Đokić, blokaderi, lažni studenti i opozicija gnušaju svega što je srpsko i što je obojeno državnom zastavom.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Do sada na svetu nije viđenio da se pripadnici jednog naroda gnušaju tog istog naroda. Lažni rektor Đokić, blokaderi, lažni studenti i opozicija pokazuju gađenje nad svim što ima veze sa Srbijom, ocilima i bojama državne zastave i to i ne kriju", naveo je Spasić i dodao:

"Lažni rektor Đokić opanjkava svoju državu pred strancima i mrziteljima Srbije, lažni studenti povraćaju po zastavi Srbije, opozicija od stranaca traži da se Srbija stavi u sanitarnu zonu, dok blokaderi pljuju po svemu što je srpsko. Takvi bi da vode Srbiju?" - zaključio je na kraju Spasić.