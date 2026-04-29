Macut razgovarao sa Brunerom o evropskom putu Srbije i zaštiti ljudskih prava

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom o evropskom putu Srbije, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, i tom prilikom poručio da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Srbije.

Macut je istakao da veruje da Evropa gleda ka Srbiji, kao što Srbija gleda ka njoj, bez uslovljavanja, imajući u vidu da je naša država u potpunosti posvećena evropskom putu i predano radi na ispunjavanju svih preporuka i smernica, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Prema njegovim rečima, brojni koraci u vezi sa reformama u svim oblastima su realizovani i zato Srbija ima velika očekivanja kada je reč o ubrzanju pretpristupnih pregovora i otvaranju poglavlja i klastera, dok je istovremeno otvorena za sve modalitete koje predlože nadležne evropske institucije.

Macut je ukazao da Srbija, polazeći od zajedničkog strateškog interesa za stabilan i bezbedan evropski kontinent, podržava model postepenog institucionalnog uključivanja država kandidata, uključujući mogućnost privremenog učešća u određenim institucionalnim i političkim formatima, uz određena ograničenja kao što je odsustvo prava veta i uz jasan princip reverzibilnosti.

Kada je reč o transportnoj zajednici, premijer Macut je ponovio stav Beograda da je neophodno naći zadovoljavajuće rešenje i skratiti vreme čekanja na granici Šengenske zone, dodaje se u saopštenju.

Govoreći o migracijama i migratornim kretanjima stanovništva, prof. dr Macut je naglasio da je Republika Srbija dokazala da deli evropske vrednosti, kao i spremnost da preuzme svoj deo obaveza, uz puno poštovanje normi i standarda međunarodnog prava.

U toj oblasti, kako je naveo, postignuti su izuzetni rezultati, saradnja sa evropskim institucijama je usaglašena i Srbija je doprinela kvalitetu rešenja tih problema.

Autor: Iva Besarabić