UBEDLJIV TRIJUMF NAPREDNJAKA U KNJAŽEVCU: SNS na ponovljenom glasanju skočio na 67 odsto, lista 'Uz studente' u padu

Rezultati ponovljenog glasanja na biračkom mestu broj osam u Knjaževcu doneli su ubedljivu pobedu listi „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“, koja je značajno popravila svoj rezultat u odnosu na martovske izbore.

Rezultati: Rast SNS-a, pad opozicije

Na biračkom mestu gde su izbori poništeni nakon žalbe opozicije, današnji rezultati pokazuju jasnu promenu u raspoloženju glasača:

Lista „Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica“: Osvojila je 67,3% glasova. To je značajan skok u odnosu na 29. mart, kada su na istom mestu imali 57,6%.

Lista „Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević“: Zabeležila je pad poverenja, osvojivši 25,6% glasova (u martu su imali 32,2%).

OIK: Visoka izlaznost i nula nepravilnosti

Iako je glasanje ponovljeno zbog prethodnih pritužbi, današnji izborni dan protekao je u najboljem redu.

Izlaznost: Na birališta je izašlo 68,54% upisanih birača (od ukupno 817).

Izveštaj komisije: Zamenik predsednika OIK-a, Milan Pavlović, potvrdio je da je proces počeo na vreme i da tokom celog dana nije prijavljena nijedna nepravilnost.

Ovim rezultatima dodatno je potvrđena dominacija liste okupljene oko SNS-a u lokalnom parlamentu, gde su i pre ovog ponavljanja imali apsolutnu većinu od 24 odbornika.

Autor: D.S.