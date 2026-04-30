Vučić: Imali smo 2,6 miliona sajber napada na državnu infrastrukturu poslednjih meseci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera u Državnom data centru u Kragujevcu. Tom prilikom jedan od radnika mu je saopštio cifru o ukupnom broju sajber napada.

- Imali smo u poslednjih nekoliko meseci 2, 6 miliona napada na državnu infrastrukturu i da smo to odbranili. EDS, EPS svi su prebacili svoje podatke ovde. Dva puta je to bilo ugroženo, nestajala je električna energija, sada to više ne može da se desi - kazao je Vučić.

- Dobro je da su državni organi konačno razumeli značaj i promene u svetu koje se dešavaju, i da su počeli odgovornije da se ponašaju - dodao je on.

- Ovde će u superkomjuterima i Poreska uprava i Carina da čuvaju svoje podatke - rekao je predsednik.

