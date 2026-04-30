Vučić: Imali smo 2,6 miliona sajber napada na državnu infrastrukturu poslednjih meseci

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera u Državnom data centru u Kragujevcu. Tom prilikom jedan od radnika mu je saopštio cifru o ukupnom broju sajber napada.

- Imali smo u poslednjih nekoliko meseci 2, 6 miliona napada na državnu infrastrukturu i da smo to odbranili. EDS, EPS svi su prebacili svoje podatke ovde. Dva puta je to bilo ugroženo, nestajala je električna energija, sada to više ne može da se desi - kazao je Vučić.

- Dobro je da su državni organi konačno razumeli značaj i promene u svetu koje se dešavaju, i da su počeli odgovornije da se ponašaju - dodao je on.

- Ovde će u superkomjuterima i Poreska uprava i Carina da čuvaju svoje podatke - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Politika

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS VUČIĆ OBILAZI DATA CENTAR U KRAGUJEVCU: Ovo nema niko u regiou, ovo partnerstvo vodi Srbiju u budućnost!

Politika

VELIKI DAN ZA KRAGUJEVAC! Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela

Politika

Predsednik Vučić sutra u Kragujevcu pušta u rad novi superkompjuter i solarne panele

Politika

NOVA ERA SRPSKE FABRIKE STAKLA! Vučić najavio pomoć Danas pokušavamo da iz pepela podignemo fabriku

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE TAČNO U PODNE U TOMAŠEVCU: Otvara novi železnički most preko Tamiša

Politika

'Žao mi je što se nije odazvao pozivu predsednika svoje zemlje' Vučić o Đokićevom susretu sa Martom Kos