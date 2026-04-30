AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O TEHNOLOŠKOM NAPRETKU: Kragujevac postao srpska Silicijumska dolina, u planu i fabrika robota

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je značaj državnog Data centra u Kragujevcu, navodeći da Srbija poseduje tehnološku snagu kakvu u okruženju imaju samo Poljaci.

- Nema niko takvu snagu superkompjutera sa sasertifikatom klase 4. Imamo 2 superkompjutera, u Kragujevcu smo izrgadili našu Silicijumsku dolinu, ali moraćemo još da radimo i učimo. Odatle ideja da jedan od fakulteta a informatičku delatnost bude smešten u Kragujevcu. Da ubacujemo AI u osnovne škole ,sebe da menjamo, to su ogromne promene i mnog ot okoša. Al ismo ispred konkurenije i uvideli smo to na vreme i krenuli da radimo - kaže Vučić.

Nada se da će posle njegove posete Kini, za koju kaže da će biti istorijska, pasti konačan dogovor o izgradnji fabrike za robote.

- Imajući u vidu različite upotrebe robota, od kuvanja i čišženja, mogu da imaju i vojnu upotrebu. Da idemo ispred drugih i da napredujemo - kaže Vučić.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Data centar

#Kina

#Kragujevac

#Srbija vesti

#fabrika robota

#silicijumska dolina

#superkompjuter

#veštačka inteligencija

POVEZANE VESTI

Politika

VELIKI DAN ZA KRAGUJEVAC! Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela

Politika

'DO KRAJA GODINE U KRAGUJEVAC STIŽE I TREĆI SUPERKOMPJUTER' Vučić: Srbija ima najbolju informatičku infrastrukturu u jugoistočnoj Evropi

Politika

OVO NEMA NIKO U REGIONU! VUČIĆ OBIŠAO DATA CENTAR U KRAGUJEVCU: Uzimamo šest miliona evra godišnje od zakupaca, verujemo da će biti 10

Politika

OVE GODINE ĆEMO IMATI VIŠE INVESTICIJA, IAKO JE JAKO TEŠKA! Vučić: Izbori u roku od dva ili šest meseci

Politika

Predsednik Vučić sutra u Kragujevcu pušta u rad novi superkompjuter i solarne panele

Hronika

TEŽAK UDES U KRAGUJEVCU, TROJE PREBAČENO U BOLNICU: Posle sudara, jedan automobi se zakucao u banderu!