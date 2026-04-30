VUČIĆ O TEHNOLOŠKOM NAPRETKU: Kragujevac postao srpska Silicijumska dolina, u planu i fabrika robota

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je značaj državnog Data centra u Kragujevcu, navodeći da Srbija poseduje tehnološku snagu kakvu u okruženju imaju samo Poljaci.

- Nema niko takvu snagu superkompjutera sa sasertifikatom klase 4. Imamo 2 superkompjutera, u Kragujevcu smo izrgadili našu Silicijumsku dolinu, ali moraćemo još da radimo i učimo. Odatle ideja da jedan od fakulteta a informatičku delatnost bude smešten u Kragujevcu. Da ubacujemo AI u osnovne škole ,sebe da menjamo, to su ogromne promene i mnog ot okoša. Al ismo ispred konkurenije i uvideli smo to na vreme i krenuli da radimo - kaže Vučić.

Nada se da će posle njegove posete Kini, za koju kaže da će biti istorijska, pasti konačan dogovor o izgradnji fabrike za robote.

- Imajući u vidu različite upotrebe robota, od kuvanja i čišženja, mogu da imaju i vojnu upotrebu. Da idemo ispred drugih i da napredujemo - kaže Vučić.

Autor: D.S.