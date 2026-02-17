'DO KRAJA GODINE U KRAGUJEVAC STIŽE I TREĆI SUPERKOMPJUTER' Vučić: Srbija ima najbolju informatičku infrastrukturu u jugoistočnoj Evropi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Srbija ima bolju informatičku infrastrukturu nego bilo koja zemlja jugoistočne Evrope, kao i da će do kraja godine u Data centar u Kragujevcu stići i treći superkompjuter.

On je naveo da će taj superkompjuter koji će stići iz Francuske, pružiti Srbiji ogromnu prednost.

"Što smo dogovorili, to je 50 miliona evra sve ukupno i idemo to da kupimo i po tome da budemo lideri u regionu. I verujem da to možemo do kraja godine, najkasnije do marta, da sve dobijemo i sve ide za Kragujevac, ali posle toga nam ostaje mnogo malih data centara da gradimo i neke nove velike u nekim drugim mestima. Ali sam zadovoljan što je u srcu Šumadije postignut, rekao bih, najviši tehnološki napredak o kojem je Srbija sanjala", rekao je Vučić za TV Pink.

Istakao je da je Srbija danas po veštačkoj inteligenciji rangirana kao 39. u svetu, što je značajno iznad naše veličine, naše snage i finansijske moći.

"Srećom na vreme smo krenuli, zahvaljujući nekim drugim ljudima, dakle od Mihaila (Jovanovića, direktora Kancelarije za IT), Ane (Brnabić, predsednice Skupštine Srbije), svih drugih koji su to bolje znali od mene. Moja zasluga bila je u tome samo što sam umeo to da prepoznam, što sam rekao da ćemo izdvojiti novac i krenuti da radimo", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Data centar u Kragujevcu je pravo malo remek delo, da drugi superkomjuter troši šest puta više energije od prvog, a da će treći, koji će stići iz Francuske, pružiti Srbiji ogromnu prednost.

"Mi imamo 80 kompanija naših koje, zajedno i sa našim profesorima sa tehničkih fakulteta, rade i koriste svo znanje superkompjutera, ali ne samo to. Vi ćete uskoro imati mogućnost, za neki mesec, da odete na magnetnu rezonancu i pregledate se. Vi sada čekate između 14 i 21 dan da dobijete rezultate. Mi ćemo moći da dobijemo to za 14 minuta i preciznije nego bilo koji lekar koji to može da vam da", naveo je Vučić.

Kako je rekao, upravo zato ima tako važne razgovore sa Mistralom i francuskom kompanijom za veštačku inteligenciju koja, kako je rekao, ipak ne može da se takmiči u Čat GPT-u sa najmoćnijim američkim kompanijama poput Nvidie.

"Ali su oni izvanredni i fenomenalni u stvaranju suverenih modela veštačke inteligencije. Mi ćemo da koristimo srpski jezik kao jezik za stvaranje tog suverenog modela gde ćemo sami da hranimo podatke, da koristimo podatke, da pravimo svoj ekosistem i sve drugo gde svi podaci mogu da se dobiju na srpskom jeziku", rekao je Vučić.

On je objasnio da ukoliko to ne uradimo, posle izvesnog vremena bi Čet GPT bi prenosio podatke na nekom drugom od balkanskih jezika, ili bismo morali da plaćamo dva i po puta veću cenu zbog prevođenja na engleski, a zatim vraćanja sa engleskog na naš jezik.

Naveo je da smo naše data centre u početku hladili vazduhom, a da sada to radimo vodom jer je potrebno snažnije hlađenje data centara.

"Mnogo više podataka, mnogo više struje se traži i troši", rekao je Vučić dodajući da ćemo da radimo zajedno pre svega sa Amerikancima i sa Evropskom unijom na finasiranju i različitim gasnim gasnim i naftno-energetskim projektima.

Objasnio je da, kada se uvozi LNG iz bilo koje luke on ide po temperaturi od minus 160 stepeni.

"Mi gubimo inače danas 30 odsto energije na hlađenje našeg data centra. A nama će biti potrebne desetine i desetine data centara. Sve je u tom u budućnosti. Kada budemo radili pohranjivanja podataka, čuvanja podataka i sigurnosti čuvanja podataka, ne sme da nam nestane struje, ne sme da se dogodi. Onda smo izgubili sve, propali smo. Vi sa time 30 odsto hlađenja obezbeđujete i toliko vam je manji trošak", objasnio je Vučić.

Istakao je da je će, istovremeno, toplotna energija koja izlazi iz data centara koristiti za zagrevanje naselja.

"Mi ćemo moći, sa svim ovim što imamo, posle izvesnog vremena, jer će i treći superkompjuter doći u Kragujevac, moći da grejemo bezmalo ceo Kragujevac od naših data centara i superkompjutera", naveo je Vučić.

Autor: D.Bošković