PUMPA SE IZ HRVATSKE!? Isplivao snimak kampanje 'Studenti pobeđuju' iz Rovinja (VIDEO)

Novi snimak koji kruži društvenim mrežama bacio je novo svetlo na logistiku kampanje pod sloganom „Studenti pobeđuju“, koja je aktivna u Srbiji.
Na video-zapisu zabeleženom u hrvatskom letovalištu Rovinj, jasno se vidi nalepnica ove organizacije postavljena na ogradi pored usidrenih jahti.
30. април 2026.
Snimak prati kratka i jasna poruka koja aludira na poreklo akcije:
„Iz Rovinja moji, znaš ti dobro koji“.
Ova objava nam sugeriše da se akcije usmerene protiv vlasti u Srbiji „pumpaju“ i koordinišu direktno iz Hrvatske. Dok se u javnosti ovi pokreti predstavljaju kao autentični studentski bunt, kadrovi sa luksuznih lokacija na Jadranu mnogima služe kao potvrda o pravoj pozadini ovih aktivnosti.
Pametnom dosta!
Autor: D.S.