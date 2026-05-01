BRUTALNA KONTRA IZ BRISELA: Evropska komisija demantovala Martu Kos – pare za Srbiju nisu blokirane!

Iako je komesarka za proširenje Marta Kos podigla prašinu izjavom da je finansijska podrška Srbiji obustavljena zbog stanja u pravosuđu, Evropska komisija je u zvaničnom odgovoru jasno poručila da sredstva trenutno nisu pod blokadom.

U odgovoru za Euronews Srbija, Komisija je pojasnila da se situacija još uvek analizira i da nikakva konačna odluka o "zavrtanju slavine" nije doneta.

"Sredstva trenutno nisu blokirana. Komisija i dalje vrši procenu i nije doneta odluka o obustavi sredstava. U tom kontekstu ćemo razmotriti da li se preporuke Venecijanske komisije sprovode", navodi se u zvaničnom dopisu iz Brisela.

Evropska komisija ipak naglašava da očekuje od Beograda brzu reakciju i potpunu implementaciju pravosudnih preporuka kroz transparentan proces.

"Evropska komisija očekuje da Srbija u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u najkraćem mogućem roku uz inkluzivan proces konsultacija sa svim akterima", precizirano je u objašnjenju.

Ova reakcija usledila je nakon oštrih reči Marte Kos koja je u Švajcarskoj poručila da Srbija "ne može sedeti na dve stolice" i da je Plan rasta već stopiran.

"Za sada smo obustavili sva plaćanja u okviru Plana rasta, jer Srbija ponovo nazaduje po pitanju pravosuđa. Sve dok to ne bude ispravila, neće moći da dobije finansijsku podršku", izjavila je Kos, što je Komisija ubrzo potom stavila u kontekst "procene koja je još u toku".

Autor: D.S.