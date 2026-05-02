Blokaderi potvrdili: Mi smo isti kao Severina koja tvrdi da su Srbi genocidni (VIDEO)

"Blokaderi" su podršku dobili od onih koji Srbiju ponižavaju etiketirajući je navodinim "genocidom", a o zločinima na području svoje države ne pričaju.

To potvrđuje i slučaj Severine Vučković, hrvatske pevačice, koja je od početka studentskih nemira iskoristila priliku da se prikaže kao prava "blokaderka" i u sve to se umeša sa nekakvom kvazi podrškom tom pokretu, dok je uporedo govorila da je srpska vojska počinila navodni "genocid" u Srebrenici, a o stratištu u kojem je ubijeno oko 750.000 ljudi u logorima Jasenovca na teritoriji Hrvatske u NDH govori sa podsmehom.

Upravo takva ličnost je ponovo iskoristila nemire u Srbiji da se "ogrebe" o situaciju i iskoristi je za promociju svoje popularnosti, koja je opala, kao i kvalitet njene muzike.

Ona je snimljena sa stikterom "Studenti pobeđuju", što je "blokaderima" predstavljeno kao nekakva čast, jer podrška dolazi od nekoga ko o stratištu na kojem su Srbi ubijani okrutnošću koja je zgrozila čak i naciste govori olako i sa podsmehom, međutim takvo poniženje "blokaderima" uopšte ne smeta, izgleda.

Autor: A.A.