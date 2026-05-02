'NE RASPISUJU SE IZBORI PO TOME KAD SE NEKO BRČKA, VEĆ KAD DRŽAVI NAJVIŠE ODGOVARA' Vučić: Ljudi će znati da nagrade plan i program

Što se NIS-a tiče, ponovo smo razmenili šerhold agrimente sa mađarskom stranom. Nadam se da ćemo uskoro sve rešiti. Nije sasvim jednostavno zbog različitih procedura. Mađari žele za sebe najbolji ugovor, mi da zaštitimo Srbiju. U svakom slučaju, stvari se kreću uprkos svim teškoćama u dobrom smeru, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik je rekao da u Srbiji nema redova na pumpama i da to smatra velikim uspehom.

- Vezani smo najvećim delom za evropsku automobilsku industriju. Mi se trudimo da damo najbolje uslove fabrikama. Juče sam u Pančevu razgovarao, imali smo priliku da se pohvalimo fantastičnim investicijama. Suviše su to velike kompanije, oni dođu da ostanu mnogo godina i to je od izuzetnog značaja za nas. Moramo da pronalazimo nove poslove, nove investitore da dovodimo. Zato ću ići u Azerbejdžan i u Kinu i imaću jednu veliku evropsku posetu u narednih mesec dana - rekao je Vučić za Informer i dodao:

- Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa Šandongom, to je za prvu fazu Karađorđa, za najviše 4 godine imaćemo povezivanje Lazarevca sa Aranđelovcem i tako dalje.

- Na tri lokacije će Azerbedjžanci da napadnu "Smajli", Šandong radi izuzetan posao na Dunavskom koridoru, Srbija se gradi neverovatnom brzinom, Čačak - Kraljevo otvaramo do Vidovdana - rekao je predsednik.

Sve ovo su velike i važne vesti, dodao je.

- Imamo za sve obezbeđen novac. To je ono što je najvažnije. Ovo sa cenom nafte nam pravi problem. Amerika je, ja razumem, imaju manje prihode i probleme sa galonom u svojoj zemlji. Sad kad bude krenulo zaustavljanje, ako krene, kazahstanske nafte preko "Družbe", veoma sam zabrinut kako će biti u celoj Evropi. Stopa rasta nam je dobra, MMF predviđa da ćemo brže rasti od ostalih zemalja u Evropi, to su fenomenalne vesti za ljude u Srbiji. Sad samo da dodatno ulepšavamo Srbiju, gradimo i radimo. Nisam očekivao da će Amerikanci ovom brzinom da krenu u suprotstavljanje Nemačkoj i Evropi.

Mislim da je to veoma ozbiljno, ruše se berze na osnovu jedne izjave, dodao je Vučić.

- Ono što je Merc rekao Trampu, pa Trampov odgovor njemu, povlačenje vojnika, jasno je da smo došli do tačke bez povratka. Ja ne mislim da je za srpsku ekonomiju, privredu i politiku dobro da ti odnosi budu lošiji. Vrlo je snažnu izjavu Kina dala. Sve te stvari se polako komplikuju, naše je da to izdržimo. Dobro je dok ne lete rakete svakog dana na Bliskom istoku. Samo se produbljuje ekonomski nivo sukoba. Očigledno je da će nastaviti na visokom nivou. Mi ćemo da se borimo i gledamo šta i kako da uradimo.

Mi možemo da izdržemo još neko vreme, ne može niko sve vreme, odgovorio je Vučić na pitanje o nafti.

- Uvek postoji to tri dana skače, svakako je cena na višem nivou. To su nezamislivo visoke cene, plašim se da je izaslanih predsednika Putina bio u pravu i da će cena da raste. Plašim se da to niko ne može da izdrži, posebno ne u Evropi. Ogromnu cenu plaćaju Filipini, Australija, Indonezija, a druga teritorija velika koja plaća najvišu moguću cenu je Evropa.

O priznanju Jelene Obućine da je N1 plasirao dezinformaciju o mrtvom dečaku iz Valjeva, predsednik kaže:

- Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. To je bila gnusna i strašna laž, dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo i za zvučni top, kao što smo dobili za Jovanjicu, na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput tišina. Tri godine ste obmanjivali narod, pa ćemo da nastavimo s drugim neistinama. Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu. Posebno ne vodite dete po omanjim privatnim klinikama. Koliko sam vam puta rekao da lažu za zvučni top? Zvali smo i FBI I FSB. Jedini koji su potezali vatreno oružje i noževe su oni, i sinoć su palili automobile.

Nema stvari kojom se nisu poslužili, kada govorimo o načinu života, gospođa Obućina je mnogo mržnje posejala neistinama, ali nije glupa kao drugi, dodao je Vučić komentarišući izjavu ove novinarke da se u Srbiji dobro živi.

- Mi smo nisko zadužena zemlja, na kraju nisu mogli da se otmu utisku da žive bolje. Borimo se za ljude, moramo da pokažemo više pažnje za svakog penzionera, za svakog bolesnog čoveka, da brinemo o deci, da menjamo naše školstvo.

Sećate se svih laži kojima se služila CRTA, kazao je Vučić, a potom je govorio o predstojećim izborima.

- Mnogi ljudi idu na godišnje, neki ne idu u tom trenutku, neki idu i u septembru, oktobru, novembru, ali mnogi ne idu, ne raspisuju se izbori po tome kad se neko brčka, već kad državi najviše odgovara, ne isključujem mogućnost da bude tada (u julu), a ne isključujem ni da budu u novembru. Izbori nam dolaze, njihov udarni tandem Đokić-Bodiroga ima šansu.

O istraživanju IPSOS-a kaže da je lepo bilo dok se neko ne suprotstavlja.

- Onog trenutka kad ljudi počnu da brane svoju državu, onda više nije lako. I dan-danas ne znaju da li je to program Nataše Kandić ili Mila Lompara. Ljudi će znati da nagrade plan i program. Ja imam nešto drugačije brojeve, ne bitno. Na kraju dolazi kampanja pa ćemo videti, to su stvari koje mogu da se promene, najvažnije je da bude jedna demokratska utakmica. Najsmešnije mi je bilo kad je jedan pitao da li je SNS prijavio štandove. Oni nasrću na svaki štand, ali i zbog toga što su ove televizije koje su lagale da je dečak teško povređen pokušavali da nacrtaju da smo mi neprijatelji. Pozivam i jedne i druge da pruže ruku jedni drugima, možemo oko planova i programa da se prepiremo, ako ih uopšte imaju. Verujem da ćemo imati brojna važna pitanja. Imamo mnogo tu važnije rezultate, jer uvek pogledate rejtinge političkih stranaka, mnogo tu ima elemenata različitih od brojeva koje ste pokazali.

Moje je da brinem o Srbiji, podvukao je predsednik. Vučić se dotakao i haosa koji su blokaderi napravili u Magliću:

- Ja nisam rekao, ne mogu da kažem da uzvratite, uvek ću da molim da ne uzvrate. Kao što vidite, to je sve mali broj ljudi ali uvek su veoma nasilni, to su radili i u Resniku, svuda, na svakom mestu. Ja zato ponavljam tamo gde ima naše krivice meni nije teško da to kažem. U Magliću dolazi iz kriminalnih blokaderskih struktura. Postoji ogroman broj onih što su u kriminalu, drogi, ovom ili onom poslu. Da ovako spaljuju automobile, to su kriminalci i siledžije. Ovi ljudi nisu u stanju da prihvate istraživanja na normalan način.

Autor: A.A.