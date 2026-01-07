'LJUDI NA TERENU SE IZLAŽU RIZIKU' Predsednik Vučić o domaćinstvima bez struje i vremenskim nepogodama: Nisam zadovoljan kako nam se vodi taj sektor

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić kaže da što se tiče struje nije srećan kako nam se vodi taj sektor

- Što se tiče struje, ja molim sve ljude u zemlji, jer nisam srećan kako nam se vodi taj sektor. Ne zato što je ministarka rodila dete i ima sada drugi svoj angažman najvažniji na svetu. Ima mnogo biznisa, mnogo para oko svih ljudi koji se upliću, a ključne odluke nismo doneli. Moramo da gradimo nuklearke, nećemo imati struje. Imali smo 45.000 domaćinstava bez struje, pozovem i vičem na sve ljude i ne mogu mnogo da promenim. Ljudi na terenu se izlažu riziku, izgubiće neko život, nemate šta da kažete njima. A neki ljudi Badnje veče dočekuju bez električne energije, mali je to broj u procentima, ali to su neki dobri ljudi - ističe Vučić.

Kaže da su se ljudi na terenu svuda borili i da se danas bore.

- Pre nego što sam ušao u studio bilo je oko 22.000 domaćnisntava bet struje. U EDS-u će vam reći 150.000 smo imali prošle godine. Neću da se merim sa prošli mgodinama, rekao sam leti da radite to, da potkresujete grane, niste dobro to radili - kaže Vučić.

Autor: D.Bošković