AKTUELNO

Politika

'LJUDI NA TERENU SE IZLAŽU RIZIKU' Predsednik Vučić o domaćinstvima bez struje i vremenskim nepogodama: Nisam zadovoljan kako nam se vodi taj sektor

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić kaže da što se tiče struje nije srećan kako nam se vodi taj sektor

- Što se tiče struje, ja molim sve ljude u zemlji, jer nisam srećan kako nam se vodi taj sektor. Ne zato što je ministarka rodila dete i ima sada drugi svoj angažman najvažniji na svetu. Ima mnogo biznisa, mnogo para oko svih ljudi koji se upliću, a ključne odluke nismo doneli. Moramo da gradimo nuklearke, nećemo imati struje. Imali smo 45.000 domaćinstava bez struje, pozovem i vičem na sve ljude i ne mogu mnogo da promenim. Ljudi na terenu se izlažu riziku, izgubiće neko život, nemate šta da kažete njima. A neki ljudi Badnje veče dočekuju bez električne energije, mali je to broj u procentima, ali to su neki dobri ljudi - ističe Vučić.

Kaže da su se ljudi na terenu svuda borili i da se danas bore.

- Pre nego što sam ušao u studio bilo je oko 22.000 domaćnisntava bet struje. U EDS-u će vam reći 150.000 smo imali prošle godine. Neću da se merim sa prošli mgodinama, rekao sam leti da radite to, da potkresujete grane, niste dobro to radili - kaže Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'KAD GOD NAM JE BILO TEŠKO NISMO DOBILI PODRŠKU VELIKIH SILA' Vučić poslao jasnu poruku: Ne interesuje me šta misle o nama

Politika

'RASTURIĆU KRIMINALNU BANDU KOJA JE MISLILA DA UNIŠTI SRBIJU' Predsednik Vučić zagrmeo: I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću (VIDEO)

Politika

VUČIĆ O SAVAMALI I BEOGRADU NA VODI: Da se nisam lično angažovao, imali bismo najružnije mesto u Evropi

Politika

RAZOČARAVAJUĆA VEST IZ RUSIJE ZA SRBIJU! Vučić otkrio - Gas nam ponudili samo do Nove godine, predsednik otkrio kakva se poruka krije iza toga

Politika

'OD POČETKA SAM UKAZIVAO NA PROPUSTE' Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet osoba u slučaju pada nadstre

Politika

'JA LI ĆU SE PA NERVIRAM, REŠIĆE TO PREDSEDNIK' Vučić sumirao nedelju za nama, pa istakao zašto je posebno srećan i zadovoljan (VIDEO)