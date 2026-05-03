Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravila je danas u Osećini gde je prisustvovala svečanoj sednici povodom Dana opštine i opštinske slave Svetog Nikolaja Žičkog i posetila fabriku Krušik plastika.

- Ovakvi dani nisu samo prilika za svečanost, oni su trenutak sabiranja, da se podsetimo ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Ovaj kraj je kroz istoriju iznedrio vredne domaćine, ljude koji su znali da od zemlje stvore vrednost, od truda rezultat, a od tradicije prepoznatljiv identitet. Simbol toga je vaša šljiva. Ne samo kao plod, već kao ekonomija, kao brend, kao dokaz da lokalno može postati globalno. Sajam šljive u Osečini, koji iz godine u godinu okuplja više od 150 proizvođača iz cele Srbije, nije samo manifestacija to je poruka. Poruka da Srbija ima šta da ponudi svetu, i da upravo iz ovakvih sredina dolaze proizvodi vrhunskog kvaliteta. A kada govorimo o privredi, Osečina ima na šta da bude ponosna. Kompanija Krušik plastika je primer kako se znanje, tehnologija i posvećenost mogu pretvoriti u globalni uspeh. Njihovi proizvodi su danas prisutni širom sveta. To nije samo uspeh jedne kompanije, to je dokaz da Srbija ima kapacitet za ozbiljnu, konkurentnu industriju. Upravo na tome insistira politika Vlade Republike Srbije, u okviru jasne i dosledne strategije razvoja koju predvodi Predsednik Aleksandar Vučić, a to je da povežemo tradiciju i industriju, poljoprivredu i izvoz, lokalne potencijale i globalna tržišta - rekla je Mesarović.

Fokus saradnje sa kineskim partnerima, posebno sa provincijom Hebej, je, kako je podsetila Mesarović, plasman srpskih prehrambenih proizvoda a pre svega vina i rakije.

- A ako negde u Srbiji postoji znanje, tradicija i kvalitet za tu šansu, onda je to ovde. Osečina, sa svojim vrhunskim proizvođačima rakije, može i treba da bude jedan od nosilaca tog izvoznog iskoraka. Naša obaveza kao države je da vam otvorimo vrataza plasman a vaša je da kroz kvalitet i rad kroz ta vrata osvojite nova tržišta - navela je Mesarović.

Ministarka je u Osečini imala priliku da razgovara sa lokalnim rukovodstvom, ali i sa građanima.

-Imala sam priliku da obiđem proizvodne pogone i da razgovaram sa rukovodstvom kompanije Krušik plastika koja, sa 220 zaposlenih, predstavlja nosioca privredne aktivnosti kada je u pitanju Osečina. Oni su deo ukupne privrede Srbije jer rade vrlo važne poslove kada je u pitanju realizacija najvažnijih infrastrukturnih projekata, posluju i sa namenskom industrijom. Svakako ćemo im biti pouzdan partner kao država, kao Vlada Srbije. Ministarstvo privrede pomno prati njihov rad i pokušaćemo da ih podržimo u određenim segmentima, imajući u vidu da žele da se razvijaju. Ovo je naš drugi susret. Danas su me detaljno upoznali sa onim što planiraju da ulože u nove tehnologije. Hoće da razvijaju određeni novi asoprtiman i postanu konkurentniji. Osnovna sirovina im je berzanska roba i suočavaju se sa prilično velikim izazovima kada je u pitanju cena. Veliki su borci sa ozbiljnim razvojnim planovima. Žele da investiraju, dodatno zaposle, otvore još nekih 30 radnih mesta. Država na čelu sa predsednikom Vučićem apsolutno im je pouzdan partner i neko ko će ih podržati da se šire i uvećaju svoj proizvodni obim - navela je Mesarović.

Predsednik opštine Nikola Tomić istakao je da se lokalnoi rukovodstvo trudi da izađe u susret potrebama grašana i reši njihove probleme.

-Imamo problema i gledamo da ih što pre relaizujemo. U narednih godinu dana bavićemo se pre svega infrastrukturnim projektima. Ono što je najvažnije je infrastruktura i to ćemo gledati na sve moguće načine da rešimo. U poslednjih pet godina smo dosta toga i uradili. Asfaltirali smo dosta lokalnih i nekategorisanih puteva i planiramo i u narednom periodu da to nastavimo. Da priremimo kvalitetne projekte i apliciramo kod ministarstava - rekao je Tomić.

Ministarka Mesarović je napomenula da će posebna ulaganja u ovoj opštini biti ulaganja Elektrodistribucije Srbije u rekonstrukciju elektroenergetske mreže i to po nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

-To nas očekuje ove godine. U narednim danima posetiću ponovo opštinu kako bi sa predsednikom razgovarala o konkretnoj dinamici tih radova. To je nalog predsednika Vučića imajući u vidu da smo se ovde tokom zimskih meseci susreli sa velikim vremenskim nepogodama koje su uslovile pad mreže i neuredno snabdevanje. Svakodnevno smo bilo sa našim građima što nam je i obaveza. Po nalogu predsednika Elektodistribucija je opredelila značajna sredstva koja će uložiti u Osečinu - poručila je Mesarović.

