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NOVE INVESTICIJE, NOVA RADNA MESTA Ministarka Mesarović obišla 'Leoni' u Kraljevu, u planu potencijalna saradnja sa 'Teklasom'

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je proizvodni pogon kompanije "Leoni", koja se bavi proizvodnjom kablovskih snopova za automobile premijum klase najpoznatijih svetskih proizvođača.

-Sa gospodinom Nebi Anilom, glavnim izvršnim direktorom globalne kompanije ,,Teklas” koja uspešno posluje u Vladičinom Hanu i Vranju, obišla sam proizvodni pogon kompanije „Leoni“ u Kraljevu u cilju uspostavljanja potencijalne saradnje koja može omogućiti otvaranje novih radnih mesta. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas jedna od najatraktivnijih investicionih destinacija u ovom delu Evrope. Nastavljamo da stvaramo uslove za nove investicije, jačanje industrije i dalji privredni rast naše zemlje- napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: S.M.

#Adrijana Mesarović

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