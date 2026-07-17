NOVA KINESKA FABRIKA U NOVOM BEČEJU Ministarka Mesarović obišla potencijalnu lokaciju: Nastavljamo da privlačimo investicije i otvaramo nova radna mesta

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Novom Bečeju zajedno sa predstavnicima kompanije „Lianbo Precision Technology Serbia“ i lokalne samouprave obišla je potencijalnu lokaciju za njihovu novu fabriku u industrijskoj zoni.

Tom prilikom, kako je rekla ministarka Mesarović, razgovarano je o njihovoj novoj investiciji koja ima potencijal da donese značajan broj novih radnih mesta u sektoru automotiv industrije.

-Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je danas prepoznata kao pouzdan partner investitorima iz celog sveta. Upravo na temeljima politike predsednika Aleksandra Vučića i stvorenog povoljnog poslovnog ambijenta nastavljamo da dovodimo nove investitore u sve delove naše zemlje, jačajući privredu i obezbeđujući ravnomeran regionalni razvoj, koji je jedan od ključnih prioriteta politike Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. Nastavljamo da privlačimo nove investicije, otvaramo nova radna mesta i stvaramo još bolje uslove za rad, život i ostanak građana u svim delovima Srbije - istakla je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić