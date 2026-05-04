Radna grupa Ministarstva pravde Srbije nastavila je rad na izmenama zakona u oblasti pravosuđa u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije, održala je danas drugi sastanak kojim je predsedavao ministar pravde Nenad Vujić.

U nastavku rada članovi Radne grupe razmatrali su moguća rešenja u skladu sa Ustavom, zakonima i standardima Venecijanske komisije, a u cilju podizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa.

Sledeći sastanak Radne grupe održaće se sutra u prostorijama Ministarstva pravde.

Takođe, Ministarstvo pravde u sredu 6. maja 2026. godine od 11 časova u Domu Narodne skupštine Republike Srbije i u četvrtak 7. maja 2026. godine u zgradi u ulici Kralja Milana od 15 časova organizuje javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije.

U pitanju su Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu tužilaštva.

Članovi Radne grupe su predstavnici Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Foruma sudija Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Foruma pravnika Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Odbora Narodne skupštine za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva pravde.

Autor: D.Bošković