Bratina za Pink o neistinama emitovanim na N1: Glavna obmana je da su to greške, a ne laži (VIDEO)

Boris Bratina, ministar za informisanje i telekomunikacije, govoreći o dokazanim neistinama emitovanim na N1 o poreklu Žakline Tatalović kaže da bismo lako mogli da kažemo da je čitav njihov program upravo takav.

- Još je veći skandal da okolina ne primećuje kao bilo šta skandalozno, to lažno predstavljanje, pa da tu osobu iz lažnog predstavljanja uzimate za kandidata za buduće izbore, za narodnog poslanika, za ministra - naveo je Bratina za Novo jutro TV Pink.

Kako je dodao, očigledno je svašta sada moguće.

Povodom izjave Obućine o izveštavanju o dečaku koji je preminuo u Valjevu kaže da je glavna obmana da su to greške, a ne laži.

- Onda su oni tako išli čitavog života i grešili, grešili - ocenio je Bratina.

On navodi da građani Srbije zaslužuju izvinjenje za izrečene neistine.

- Da li biste vi želeli da od njih primite izvinjenje? Mislim da su se oni odavno ispisali iz građana Srbije, to je prekogranična televizija koja nije prekogranična. Rade kako hoće, imaju i problem sa uređivačkom politikom koja je neprijateljska od početka do kraja. Ona je bila takva i devedesetih - kazao je Bratina.

Kako kaže, za njih je važno da istina ne prodre među ljude.

Državni savetnik Predrag Rajić ocenio je da mu je cela pomenuta priča bizarna.

- Ne čudi me što ih nije sramota. Mi pričamo o jednom propagandnom glasilu, a ne mediju. Oni se bave propagandnim poslom kao udarna pesnica revolucije. Oni su deo jednog sistema rušenja ove države - istakao je Rajić.

Autor: Pink.rs