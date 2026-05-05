AKTUELNO

Politika

Brnabić raskrinkala licemernu politiku blokadera: Uvek su protiv, hvale se tuđim dostignućima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je tokom obraćanja iz Kopenhagena, gde je boravila u zvaničnoj poseti, još jednom ukazala na licemerje blokadera.

Naime, ovoga puta je u pitanju njihovo ponašanje koje se tiče ocena i stavova Venecijanske komisije.

Kako je Brnabićeva istakla, Venecijanska komisija je i neka prethodna rešenja koja je Srbija predlagala ocenila kao dobra, ali da blokaderkso-opozicioni blok ni za njih nije glasao, već da su bili protiv.

- Podsetiću sve one koji se danas busaju u grudi junačke, da oni nisu glasali ni za ranije pravosudne zakone koje je Venecijanska komisija pohvalila i tvrdi da su dobri. Pitam ih zbog čega tada nisu glasali za pravosudne zakone? Zbog čega nisu glasali za Ustavne amandmane koje je Venecijanska komisija pohvalila i to dva puta? Zbog čega ta licemerna politika u kojoj ste uvek protiv nečega i uvek se hvalite nečim što je dostignuće i uspeh Srpske napredne stranke? - upitala je između ostalog Brnabić.

pročitajte još

IZBORI ĆE BITI TEŠKI, NEKO JE 18 MESECI PRAVIO HAOS U DRŽAVI! Lider SNS Vučević o blokaderskoj opoziciji: Podelili državu, posvađali bake i deke s unu

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#dostignuća

POVEZANE VESTI

Politika

Ana Brnabić u zvaničnoj poseti Ukrajini

Politika

'KAKVI SU OVO MONSTRUMI' Brnabić: Podsmevaju se predivnom dečaku, Andriji Kneževiću, ovo su vam blokaderi, Srbijo (VIDEO)

Politika

BRNABIĆ DANAS U KRALJEVINI DANSKOJ: Predsednica Skupštine Srbije svoju zvaničnu posetu započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende (FO

Politika

Ana Brnabić srela čuvenu baku iz Kosjerića: Čuvajte nam Vučića, moramo da se borimo! (VIDEO)

Politika

SUSRET NA NAJVIŠEM NIVOU, BRNABIĆ SUTRA SA KRALJEM DANSKE! Predsednica Narodne skupštine u Kopenhagenu, razgovori o digitalizaciji i zelenoj agendi

Politika

BRNABIĆ OBJASNILA: Evo zašto je Vladan Đokić idealan predstavnik blokadera (VIDEO)