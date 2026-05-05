Brnabić raskrinkala licemernu politiku blokadera: Uvek su protiv, hvale se tuđim dostignućima (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je tokom obraćanja iz Kopenhagena, gde je boravila u zvaničnoj poseti, još jednom ukazala na licemerje blokadera.

Naime, ovoga puta je u pitanju njihovo ponašanje koje se tiče ocena i stavova Venecijanske komisije.

Kako je Brnabićeva istakla, Venecijanska komisija je i neka prethodna rešenja koja je Srbija predlagala ocenila kao dobra, ali da blokaderkso-opozicioni blok ni za njih nije glasao, već da su bili protiv.

- Podsetiću sve one koji se danas busaju u grudi junačke, da oni nisu glasali ni za ranije pravosudne zakone koje je Venecijanska komisija pohvalila i tvrdi da su dobri. Pitam ih zbog čega tada nisu glasali za pravosudne zakone? Zbog čega nisu glasali za Ustavne amandmane koje je Venecijanska komisija pohvalila i to dva puta? Zbog čega ta licemerna politika u kojoj ste uvek protiv nečega i uvek se hvalite nečim što je dostignuće i uspeh Srpske napredne stranke? - upitala je između ostalog Brnabić.

