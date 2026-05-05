Američka zvaničnica stiže u Beograd, očekuje se formalizovanje učešća SAD na Ekspu

Podsekretarka Sara Rodžers dolazi u Beograd da formalizuje učešće SAD na Ekspo 2027, potpisujući važan sporazum.

Podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rodžers boraviće u Beogradu i Veneciji od 6. do 12. maja, navodi se na sajtu Stejt departmenta. Kako se dodaje, u Beogradu se očekuje formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Ekspu 2027.

U Beogradu, podsekretarka Rodžers će potpisati Sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Država na Ekspo 2027, navodi se na sajtu Stejt departmenta.

"Izložbe su prilika da se angažuje i inspiriše globalna publika, promovišu ekonomski i komercijalni interesi SAD i istakne američka izvrsnost. Podsekretarka će se takođe sastati sa članovima Vlade Republike Srbije kako bi razgovarali o našim zajedničkim prioritetima na Zapadnom Balkanu", navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, tokom putovanja Rodžers će posetiti Bijenale u Veneciji.

