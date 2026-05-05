Vučić: Država nije igračka! Birajući svoju budućnost, morate da izaberete one koji će na najbolji način šititi interese države!

Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih poveriti, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je prokomentarisao izbore koji će se održati u narednom periodu.

- Odluka o tome biće za 10 dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju, tu narod odlučuje kakvu budućnost žele i kome će ih poveriti. Država nije igračka. Birajući svoju budućnost morate da izabere one koji će na najbolji način šititi interese države. Pripremam jedan tekst koji će izaći u Kuriru, programski tekst koji nije lako ispuniti. Biće interesantno da ljudi to pročitaju. Izbori su trenutak istine, - rekao je Vučić za Informer i dodao:

Ispod te nalepnice koje lepe ne nalazi se ništa. Trude se da budu još bahatiji, a već su prilično. Nema sadržaja, nema programa, sve je prevara. Imate jednu grupu koja je građanski orijentisana. To ljudi u Srbiji umeju da prepoznaju.

Vučić je rekao da ima mnogo pohvala za zdravstveni sektor, ali da jesu porasle cene lekova na godišnjem nivou.

- Ljudi hoće da zarade više, ne smete da im oduzmete marže jer ćemo imati nestašicu lekova. Ali da li smo mogli da kontrolišemo da to bude na nivou od 4 odsto, a ne 8, mogli smo. Ali nekoga nije bilo briga. Jer su išli na odmore, na city-break odmore. Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni, u teškim okolnostima, mnogo rada, mnogo trpeljivosti. Danas kada pitate ljude u brojnim istraživanjima, oni kažu da rezultati postoje. Pravde nije bilo dovoljno i za to je delimična krivica na nama, delimična krivica što stalno morate da poštujete samostalnost tužilaštva. Ali gde imamo najveću krivicu nije to da li je neko bogat pa nam to smeta. Nisam zavidan, poštujem ljude koji su bogati. Ali imam problem što ljudi govore na svakom mestu i pišu mi, a uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da mi prijave bahate funkcionere. "Znaš ti ko sam ja", kada to čujem, a to su ljudi koji ne čekaju u redu, bahato parkiraju, ne ponašaju se pristojno u društvu, pa supružnici, braća i sestre, razumem svakoga kome nije do rasprave o rezultatima. Taj portal biće pobeda nas svima onima "znaš ti ko sam ja" - rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na aktuelna svetska dešavanja.

- Kada sve sagledate, vidite da je poslednji trenutak da Evropa proba da uhvati korak sa Kinom i Amerikom. Ja mislim da je to veoma teško. Kina je ispred i jednih i drugih. Sa njima ne možete lako da se takmičite. Ti ljudi zarad povećanja produktivnosti neće tražiti smanjenje radnog vremena. Oni će da traže da se radi više. Mi u Evropi živimo najlepši život. U zapadnoj Evropi nešto bolje nego mi ovde. Oni su bili 400 godina ispred nas. U Kini nemate razmaženost kao faktor, ti ljudi imaju cilj da se sve vrati na vreme iz kraja 16. početkom 17. veka kada su bili dominantna sila. A naš je cilj u Evropi živimo lepo i da to potraje. Sa takvom produktivnošću da li vi stvarno mislite da je to moguće, da pobedimo Kinu - upitao je Vučić.

Ističe da moramo ubrzati modernizaciju zemlje, uvesti robotiku.

- Video sam neke inicijative za izmene zakona o radu, ali neće biti takvih izmena. Traže sva moguća prava a nikakve odgovornosti. Nemci će uskoro uprkos Zelenima, SPD-u, produžiti radno vreme. Jer ne žele da izgube industriju. Moraćemo da prisutpimo reformama, nama je potrebna manja Vlada, manje ministarstava. Procena je sa MMFom ako budu trajale posledice rata u Iranu i Ukrajini potrošiti 2 milijarde u parama. Srbija. Oni kažu da razmislimo jer ako sečemo akcize, sečemo granu na kojoj sedimo. Još mnogo toga moramo da menjamo, uvodimo robotiku, digitalizaciju unapređujemo. Imamo prednost u odnosu an region, imaćemo 3 super kompjutera, ima ih oko 90, a mi ćemo imati tri. Moramo da rešimo pitanje energije, da sednemo svi zajedno i donesemo odluku. Da li opozicija hoće, neće... drava mora da donese odluku. Ljudi koji su bežali od hibrida ići će na kraju na to, jer će nafta ostati trajno skupa - naveo je Vučić.

Vučić je kazao da će zbog građana Srbije uskoro biti najvažnija poseta Kini.

- Biće poseta od 5 ili 6 dana, državna zvanična, gde će Si Đinping sačekati u mesec dana i Trampa i Putina i mene. Ja sam tu slučajno zalutao. Mene više vole od obojice ali da ne govorim u njihovo ime - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, naša stopa rasta je 3 odsto, nekad je prosečna bila 2,6 odsto u svim teškim vremenima od Kovid-a do svega drugog, 2,7 odsto, a kod njih je prosečna ispod 0,5 odsto.

- Za toliko svake godine, pa kumulativno, mi smanjujemo razliku između sebe i najrazvijenijih zemalja. Nisu oni sve bogatiji, a mi sve siromašniji, već smo mi sve bogatiji, a oni pomalo bogatiji. Samo da to imate u vidu. I ta razlika se drastično smanjuje. Naravno, daleko smo mi još od njih, posebno od Nemaca, Francuza, i ovih najbogatijih zemalja Holandije, Belgije i skandinavskih zemalja. Bitno je i da promenimo naš sistem obrazovanja. Baš me briga ko će da se ljuti, evo im prilike da glasaju za one koji hoće status quo. Ako nešto zameram vladi sada, očekivao sam više ambicije da se nešto suštinski promeni. Kod nas je sve šizofreno. Kad su nam stranci uzeli sve u vreme blokadersko, pa su onda lagali da je to u naše vreme, mi polako vraćamo u naše ruke al sad ni to ne valja. Naše firme mogu da kupuju njihove, kao što vraćamo i duhovno i nematerijalno dobro. Srpski biznismeni kupuju hrvatske banke - izjavio je Vučić.

Kaže da je tačno da oni koju su najbogatiji, oni koji su dobili najviše od države, imaju izražen mehanizam da hoće da kažu da nisu dobili ništa od države.

- To su ti odbrambeni mehanizmi i tvrde da su oni zaslužni za to. To nepriznavanje ih vodi u nepriznavanje tuđih rezultata, delimično u zavist. Tu ima moja greška što prema delu ljudi za koje znam da ne mogu mnogo doprinesu razvoju Srbije, a oni misle da bi bili odlučujući faktor, a nemam vremena da slušam njihove tirade, ja na kraju pokažem deo sopstvene arogancije prema neaktivnosti i to mi ti ljudi zameraju - naveo je Vučić.

- Verujte mi da će reći da sam ja nosio žutu patku, ubeđivaće sebe da su oni izgradili Beograd na vodi, evo litijum. Svi oni sad jedva čekaju litijum samo da se dočepaju vlasti. Istina je nešto što nije nasledna kategorija. Za to morate da se borito. To lupetanje da voz ne može da razvije 200 na sat. Zviždali su na voz. Čudesno je kako smo se iz svega izvukli, zahvaljujući o hrabrosti ljudi. O tome kada se izbori završe i izađe knjiga. Nisam se oslanjao na državne institucije. Nisam se oslanjao na birokratski aparat. Oslanjao sam se na običan narod i zato smo uspeli da to prebrodimo. Srbin je osetio iz petnih žila da mu ukinu državu. I ustao je.

Podsetio se vremena kada je bio u SRS i kada je ostajao do kasno u stranci da radi. Ističe da je predsednik stranke prof. dr Vojislav Šešelj vredno radio, ali da je odlazio iz stranke i uvek imao popodnevni odmor kako bi uveče do kasno nastavio da radi, dok je on ostajao u prostorijama partije.

- Video sam koliko je novca još tada bilo uloženo u rušenje Miloševića, iako smo mu bili i veći opozicionari, ali sanitarnim kordonom odvojeni od opozicije koja je bila za rušenje države. Gledao sam svakog dana kroz prozor, ostanem do 6,7 uveče, sam sa još dvoje ljudi, pišemo saopštenja, radimo... Svaki dan sam gledao kako idu kroz Francusku ulicu i ka Terazijama. Tada sam krenuo da se pripremam. Petog oktobra sam video kako izgleda kad najgori talog i šljam izađe na površinu. Uvek se sve izvodilo i delovalo preko državnih organa.

- Mi danas imamo dobre odnose i sa Iranom i sa Izraelom, pre neki dan sam pričao sa iranskim ambasadorom. Sa Izraelom pričam svakodnevno i sarađujemo. Kažu ima fotografija da Vučić utovaram nešto u cargo avion. Bila su 3, a i sutradan su bila 2 a i nastaviće se. Moram da odem u Lučane i prehranim porodice radnika. I u krušiku moram da predam municiju jer mi imamo viškove. A da to ne dam, rekli bi ugašen je Kragujevac, Barič itd. Šta god da radiš ne valja. Mi smo neka od najmoćnijih oruđa u svetu dobili od Izraela i tek ćemo. Ja se time hvalim i nastaviću to da radim. Mene interesuje samo ono što je dobro za građane Srbije. Ovu zemlju smo podigli iz pepela. Ova zemlja je postigla dobre rezultate. Ova zemlja je 20 puta jača nego što je bila pre 20 godina. Niko nas više neće napasti ali moramo da dalje jačamo i napredujemo.

- Ja sam znao kada moraš nešto da popustiš jer nešto moraš. Moraš nekad nešto da popustiš da sačuvaš državu, da ljudi opstanu, ali suštinu i supstancu čuvaš. Ne možeš da ne pričaš. Jesam li izgubio neku teritoriju? Danas imate autonomaše koji su podivljali zato što je Srbija jedna jedinstvena, uz sve probleme koje imamo oko Kosova i Metohije. Vratili smo Kosovo i Metohiju za pregovarački sto i dalje imaju problema sa tim. Pri tome nam ekonomija ne pati. Uspeli smo čudesne stvari. Sa čim da idemo u rat? Sad imamo sa čim, ali neću u rat jer hoću da država ide napred. Sa im su oni hteli? Sa istopljenim tenkovima? Zolje smo tada davali za džabe. Sada imamo za svakog vojnika, da mu damo da ima tek onako. Neću da pričam šta sve imamo, već sitnice.

Pita Zagreb zašto su napravili vojni savez s Prištinom i Tiranom.

- Što držite ljude pod svojom kontrolom koji su optuženi za terorizam u našoj zemlji, koji su pod crvenom poternicom.

Ističe da se bori da Hrvati dobiju vrtić u Tavankutu.

- Što da to ne damo? Dvadesetoro dece će ići. Što da im ne damo to? Što da se ponašamo na isti način kao oni? Zakazali su sednicu i to je to. Pitam i što kome smeta žena sa hidžabom. Da li je ti dozvoljena religija? Jeste. Imamo li problem sa islamom? Nemamo.

O političaru Vladanu Đokiću, Vučić kaže:

- On je neko ko voli slavu i voli moć, ja sam razočaran njegovim odnosom prema dijalogu i državi i studentima, njegovom odnosu prema obrazovanju a na ljudima je da to procene. Oni su favoriti, imaju 4 miliona nalepnica. Mi na to ne možemo da odgovorimo. Ne dopada mi se njegovo lice, savršeno čitam ljude. Neki ljudi nemaju nikakve ideale, šta je idealn da smeniš nekoga ko je od tebe bolji?

Autor: A.A.