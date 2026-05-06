Blokaderi neuspešno brane Gandija: U Velikoj Britaniji za blokadu autoputeva i TENT-a dobio bi zatvor od deset godina

Blokaderi su pokušali još jednom da odbrane neodbranjivo! Novinarka i blokaderka Antonela Riha stala je u odbranu zgubidana Lazara Mišića Gandija, koji je danas uhapšen jer je planirao blokadu autoputa za veliki protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građanima Srbije.

Riha se pridružila i drugim zgubidanima koji javno kukaju zbog hapšenja nasilnika, pa je na društvenim mrežama podelila ''srceperajuću poruku'' pokušavajući da ovog blokadera nasilnika predstavi kao nevinog.

''Na N1 uključenje izbezumljene majke koja luta gradom, traži gde su odveli njenog sina, studenta, koji je priveden na aerodromu, navodno ruši državu ili tako nešto i odveden ne zna se gde. Možda će tih izbora biti i pre nego što ih očekujemo. Možda se neće glasati na biralištima, nego na ulici. Možda i ja sada preterujem ali kako da se osećaš, šta da dalje misliš, kad vidiš ženu koja ne zna gde joj je dete'', napisala je Riha na mreži Iks.

Ono što je najveći skandal jeste da bi u bilo kojoj drugoj državi za planiranje ovako nečega dobio zatvor i to u trajanju od par godina. Na primer, u Velikoj Britaniji bi za nameru blokade autoputa dobio pet godina zatvora! A za TENT bez deset ne bi prošao.