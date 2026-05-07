VELIKI DAN ZA SRBIJU: Vučić danas potpisuje dokumente vredne milijardu i trista miliona evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3. Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, ceremonija će biti održana u Vili Mir s početkom u 12.00 časova.

Vučić je na instagramu danas objavio da je vrednost tog projekta milijardu i trista miliona evra. Istakao je i da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije.

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada - rekao je Vučić.

Naveo je da su to kilometri i kilometri, gotovo 90 kilometara, od Čibutkovice, Progoreoca, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca.

Prema podacima Koridora Srbije projektu izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata deonicu Lazarevac (Županjac) - Aranđelovac, deonicu Mali Požarevac - Mladenovac - Aranđelovac, deonicu Aranđelovac - Topola - Rača - Markovac , zatim deonicu Markovac - Svilajnac - Despotovac i deonicu Despotovac - Bor.

Autor: Jovana Nerić