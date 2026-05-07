UGOVOR VREDAN 1,3 MILIJARDE EVRA! Predsednik Vučić nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji puta 'Vožd Karađorđe': PONOSAN SAM NA SRBIJU KOJA RADI I GRADI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3. Ceremonija se održala u Vili Mir.

POTPISIVANJE UGOVORA

Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

OBRAĆANJE AMBASADORA KINE

Ambasador Li Ming čestitao je kineskoj kompaniji i istakao važnost projekta.

- Želim da čestitam kineskoj kompaniji, ovaj projekat je veoma važan za unapređenje povezanosti. Ovo je dokaz trajnog prijateljstva Kine i Srbije. Uveren sam da će kineska kompanija završiti u skladu sa planom koji su obe strane dogovorile. Hvala vam - rekao je ambasador

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA

Predsednik Srbije se nakon potpisivanja ugovore obratio svima.

- Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio. Danas mi gradimo puteve od čelika i betona. Danas povezujemo dobre ljude Srbije. Ovo je prva faza, 83 kilometra. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra, prolazi kroz kraj odakle je potekao i gde je vojevao vožd i logično je da nosi njegovo ime. Do pre 12 godina Srbija je imala 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Više od 1.000 novih. Srbija se menja vidljivo, nesporno. Ovaj put povezaće Mali Požarevac do Mladenovca, do Orašca... S druge strane, nedaleko od Lazarevca, spajamo Miloš Veliki sa Koridorom 10. To je nešto što će mnogo da znači za celu Šumadiju. Ne samo u smislu zapošljavanja ljudi, značiće i za turizam, Bukulja, Kosmaj, Rudnik će biti nadohvat ruke, značiće za destilere, za sve ljude iz Beograda za koje verujem da će te nove destinacije biti poznatije. Predsednik Si i njegove velike reči uvek su isticale naše prijateljstvo - rekao je Vučić i dodao:

- Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima. Želim da se zahvalim i vama gospođo ministar i vama u Koridorima i Putevima i kažem da ovo nije kraj, dodao je Vučić i istakao da se završava put do Golupca, zatim Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Si je rekao da Kina podržava Srbiju u teritorijalnom suverenitetu i integritetu. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećan. Za tri godine Bukulja, Kosmaj nadohvat ruke, jedan od najlepših delova Srbije, čestitam ljudima, ponosan sam na Srbiju koja radi i gradi - rekao je Vučić.

PLAN I PROJEKAT

Predsednik Srbije je detaljnije objasnio ovaj plan ovog projekta.

- Završeni će biti radovi do 2029, nadam se do 2030. iz pravca Lazarevca. Idemo na Viševac, pa na Raču i Markovac i izlazimo na petlji Markovac-Svilajnac. Sad kad čovek iz Aranđelovca bude želeo može da ide ovim putem za Beograd, može da ide za Niš.

U decembru 2024. smo pustili 156 km auto-puteva, dodao je Vučić.

- Uskoro ćemo da puštamo još mnogo toga. Istovremeno, završavamo i Moravski koridar i Dunavski, pre svega, to može da bude do kraja godine. Na mapi mogu građani da vide impresivne rezultate. Od Golupca do Brze Palanke da bismo imali skretanje za Negotin. Ovo plavo ovde što vidite, crveno se radi. To ide preko Vučkovice i Korićana, Knića, izlazi na auto-put koji završavamo. To je Čačak-Kraljevo. Ovo ovde takođe radimo, preko Prokuplja ka Kuršumliji. Ovo crveno biće uskoro završeno. Ovo je Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, pre kraja godine završićemo sve - rekao je Vučić.

TABELA RASTA MMF

- Trudili smo se da napravimo, da ljudi vide da imamo najbolje timove u ovom delu Evrope. Ja ću vam ukazati na 2027. godinu, ona pokazuje rezultat rada. Za 2026. se predviđa da ćemo imati 2,8 odsto, mi se nadamo da ćemo moći da imamo i preko. Kojić je trenutno na razgovorima sa Malim i Đedović. Tu smo podbacili u građevini, Saška. Moramo da pojačamo - rekao je Vučić.

Globalna ekonomija će rasti sporije nego srpska, dodao je Vučić.

O SITUACIJI U SVETU

- Sukob u Ukrajini i na Bliskom Istoku, posledice su dugoročne, to što ljudi u Srbiji ne osećaju, ne osećaju u ovom trenutku, ali plaćamo veliku cenu mi i naši građani. Dovešće ne na rub siromaštva nego duboko u siromaštvo. Ko se obogatio? Američke naftne kompanije i Britiš petroleum. Pre izbijanja sukoba 72 dolara smo imali cenu, pre samo dva meseca. I posle toga je krenuo sukob. Pogledajte, ponekad malo padne ali se opet onda vrati i drži se. Na preko 125 dolara imali bismo ponovo glad u svetu. Samo da to ljudi imaju u vidu - rekao je Vučić.

Stvarno se bori Ursula fon der Lajen i Evropska komisija, dodao je Vučić.

- Kina polako pobeđuje. Mi moramo da razumemo, sad su ljudi naviknuti na šokove rata. Kovid 19, rat u Ukrajini, samo su povećavana trgovinska ograničenja. Moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi - rekao je Vučić i dodao:

- Mi u ovom trenutku najmanje problema imamo sa finansijskim baferima ali oni nisu beskonačni. Tanjenje nas izlaže krizi drastično više. Potrebna nam je ozbiljnost i odgovornost. Ja znam da sam rekao nešto što je tabu tema, ljudi očekuje od političara samo dobre vesti. Evropa će morati sebe da promeni, ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom. Naša produktivnost je nemerljivo mala u odnosu na Kinu i SAD. Da bismo ostvarili rast od 3,5 moraćemo da radimo više. Ja ću pokušati to na svom primeru da pokažem. Moraćemo da sednemo i razgovaramo o drugim reformama. Po ovoj projekciji Srbija će najbrže da raste u celoj Evropi - rekao je Vučić.

PITANJA NOVINARA

O 5 tačaka

- Ja govorim o teškim reformama, najbolje se u Srbiji živi u poslednjih 10 godina. Kad smo smanjivali penzije i plate u javnom sektoru, ja sam gledao daleko u budućnost. Ogromna je stvar što smo došli do 8 odsto nezaposlenosti, nemamo šta da se zadužujemo, padaće javni dug, duplo manji je od proseka EU. I dalje smo nisko zadužena zemlja. To smo uspeli zahvaljujući tim reformama i tom radu, ali to ima svoje limite. Država ima problema sa kojima se suočava. Deo tih problema sam izneo i u ovome što sam izneo u današnjim novinama. Imamo celokupni problem sa produktivnošću. Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku. Neki su 2011. izbacili MMF odavde jer su bili neodgovorni i gledali samo kako da dobiju izbore - rekao je Vučić.

O Croatia Airlines

- Normalna odluka, visoka cena kerozina, ukidaju linije na kojima gube pare. U našim glavama i dalje najbolje funkcioniše socijalističko samoupravljanje. Ljudi se ponašaju tržišno, što da im propada kompanija. Samo mi mislimo da je posao svakog od nas da čuva bogate. Srećan sam zbog mera za poljoprivrednike iako i tu pomažemo ratarske tajkune - rekao je Vučić.

O Lazaru Mišiću

- Đavo je uvek u detaljima, zato je moja koncentracija uvek nervirala protivnike. Zaboravili ste da kažete da nije reč o blokiranju auto-puta već i o blokiranju TENT-a. To državni organi rade i verujem da će završiti u redovnom postupku. Što se tiče blokiranja ovoga i onoga, ta priča je prošla - rekao je Vučić.

O MOL -u

- U toku su razgovori sa mađarskom kompanijom. Čekamo naredne dane i donećemo odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju - rekao je Vučić.

VREDNOST PROJEKTA

Vučić je ranije danas na Instagramu objavio da je vrednost tog projekta milijardu i trista miliona evra. Istakao je i da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije.

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada - rekao je Vučić.

Prema podacima Koridora Srbije projektu izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga.

Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata deonicu Lazarevac (Županjac) - Aranđelovac, deonicu Mali Požarevac - Mladenovac - Aranđelovac, deonicu Aranđelovac - Topola - Rača - Markovac , zatim deonicu Markovac - Svilajnac - Despotovac i deonicu Despotovac - Bor.

Autor: Iva Besarabić