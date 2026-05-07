'MORAMO DA SE PRIPREMIMO ZA TEŠKO VREME' Vučić upozorio: Evropa će morati da se promeni, jer ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" i tom prilikom je upozorio na teška vremena koja dolaze.

- Mi moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi. Imao sam juče važne razgovore, svi su veoma zabrinuti, zato što se tanje rezerve. Mi imamo u ovom trenutku najmanje problema sa finansijskim baferima. Nama je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost. Znam da sam rekao nešto što je tabu tema. Evropa će morati da sebe promeni, jer ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom. Produktivnost, ne možemo da se merimo sa njima. Da bismo ostvarili rast od 3,5 moraćmo da radimo više. Ja ću pokušati na svom primeru. Moraćemo da sednemo i razgovaramo i o drugim reformama, neče će da budu gorke i kisele. Po ovoj projekciji Srbija će da raste najbrže u Evropi. To zavisi od nas. Dosta je bilo opravdanja, Lajbnicovog dovoljnog razloga. Nije moj posao da budem fin, već da uradim nešto za Srbiju. Mene interesuje šta piše na semaforu - istakao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić