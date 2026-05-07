'ZA 2026. GODINU SE PREDVIĐA RAST OD 2,8 ODSTO' Vučić: Za narednu ćemo biti na 3,5, a to je duplo brže od razvijenih zemalja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe"

- Želeo sam nekoliko stvari da ukažem građanima Srbije. Za 2026. se predviđa da ćemo imati 2,8 posto, mi se nadamo da ćemo imati i preko. Tu smo podbacili u građevini. Pogledajte 2027. za Srbiju se predviđa da ćemo biti na 3,5, dakle duplo ćemo brže rasti od razvijenih zemalja. Sukob u Ukrajini i na Bliskom istoku, posledice su dugoročne. Svakako plaćamo veliku cenu mi i naši građani. I u prvom šoku sa kovidom smo imali velike finansijske bafere. Ovo ostavlja posledice, mi to osećamo i te kako. Pogledajte kako je u pakistanu, Indiju... ne samo zemlje Zaliva. U Kini ne vidite to, Kina ima pare, ima finansijske instrumente, rezerve. Cela Azija pati, potpuna patnja zbog krize. Ko se obogatio? Američke naftne kompanije i Britiš petroleum. A to što će da pati najveći deo Azije, centralna i južna Afrika i naravno Evropa - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić