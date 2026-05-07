'Nismo zadovoljni predlogom MOL-a za NIS' Hitno obraćanje ministarke Đedović Handanović nakon višečasovnih pregovora

Ministarka rudarstva i energetike oglasila se povodom prodaje ruskog udela u NIS-u.

Ministarka rudarstva i energetije u Vladi Srbije Dubravka Đedović Handanović otkrila je najnovije informacije u vezi sa pregovorima za prodaju ruskog dela vlasništva u Naftnoj industriji Srbije.

- Upravo smo završili višesatni sastanak s predstavnicima kompanije MOL i nismo zadovoljni predlogom koji smo danas dobili, a tiču se "crvenih linija" za koje smo rekli da ih nećemo preći - rekla je ministarka Dubravka Đedović Handanović u objavi na svom Instagram profilu.

- Pre svega, kada je reč o Rafineriji nafte u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i kako da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani. Da rafinerijska prerada, odnosno derivati pokrivaju u određenom obimu tržište Srbije, pre svega zbog građana i privrede naše zemlje. To nam je veoma važno jer je NIS strateški dominantna kompanija u ovom sektoru i mi želimo da to tako ostane - dodala je ministarka.

Osvrnula se i na ranije preuzete obaveze Naftne industrije Srbije.

- Ranije preuzete obaveze su važne za Republiku Srbiju i kako da omogućimo ili da se one ostvare ili da država dobije odgovarajuću kompenzaciju.

Na kraju, rekla je da Srbija čeka novi predlog mađarske strane u ovim pregovorima.

- Ono što ostaje je da čekamo novi predlog kompanije MOL i da on stigne u najkraćem roku. naš interes je jasan, da zaštitimo naše građane, našu zemlju i našu privredu jer NIS jeste i predstavlja kritičnu infrastrukturu. Da budem jasna, ovde se radi o ugovoru između budućih akcionara, sa jedne strane MOL-a, sa druge strane Republike Srbije, odnosno obavezama koje MOL treba da ispuni kao neko ko će upravljati kritičnom energetskom infrastrukturom u Srbiji.

Autor: A.A.