Ovako Ninić i blokaderi zamišljaju pravdu: Oni koje je država sprečila da izvrše krivično delo su nevini jer nisu uspeli?!

Advokat Ivan Ninić sramno je branio delovanje "blokadera", koja su pretila da izazvu opasnot u državi.

Za Ninića je, čini se, potpuno bezopasno to što su "blokaderi" pokušali da naškode državi.

- I u ovom slučaju vidimo da je reč o aktivnostima iz marta meseca, koje se nisu ostvarile, kao i o famoznom pozivanju na rušenje ustavnog uređenja u vezi sa skupom koji nikada nije ni organizovan - rekao je Ivan Ninić.

Međutim, čini se da je zaboravio da je na tom skupu Lazar Mišić - Gandi, blokader, planirao blokadu auto-puta kao i blokadu Termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu, kako bi onemogućili isporuku i snabdevanje ugljem.