'PLOČA KOJA LEBDI I ČELIK KOJI SE SAVIJA' Mićin o simbolici spomenika žrtvama tragedije, evo šta će biti sa lokomotivom! Govorio i o BESPLATNIM UDŽBENICIMA

O aktuelnim novosadskim društvenim i političkim temama govorio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Prvi čovek Grada na početku gostovanja dotakao se besplatnih udžbenika za osnovce, rešavajući dilemu roditelja.

-Mi smo pre ovoga obezbedili besplatne udžbenike za sve prvake u Novom Sadu, a sada smo obezbedili za đake od prvog do osmog razreda. To će biti rasterećenje za budžet 30.000 porodica. Bilo je zabune u jednom delu, jer Ministarstvo prosvete isto obezbeđuje besplatne udžbenike za đake u posebnim kategorijama. Roditelji koji imaju decu u tim kategorijama konkurišu kod Ministarstva, a Grad će obezbediti sve preostale udžbenike. Treba da konkurišu da Ministarstvo kupi te udžbenike, a mi ćemo obezvediti za ostale. Ne mala izdvajanja će biti za to, ali Grad je od 2012. godine tri puta uvećao budžet- podsetio je Mićin.

On je naglasio i da mu je jedan od fokusa otkada je izabran za gradonačelnika rešavanje problema vodosnabdevanja.

-Imali smo situaciju da smo imali restrikcije vode. Hvala Bogu, posle par meseci od kada sam izabran nismo imali restrikcije vode tokom leta. Imali smo istorijsko niski vodostaj Dunava prošle godine. Revitalizovali smo šest bunara, pravimo nove drenove, pravimo novi bunar nakon 30 godina- naveo je gradonačelnik.

Počeli smo da radimo novi planski dokument za fabriku vode, naglasio je.

- Mi sada čekamo od Vlade Srbije da obezbedi dovoljno sredstava za izgradnju. Imamo i projekat regionalne deponije, pokrenut u saradnji sa Evropskom unijom. Deponiju ćemo zatvoriti i otvoriti savremenu deponiju sa separacijom otpada. Planiramo i prečistač otpadnih voda- dodao je.

Tokom prethodnih dana doneta je i odluka o idejnom rešenju za spomenik žrtvama u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

-Što se tiče spomenika žrtvama pada nadstrešnice, to je bila moja inicijativa koju sam pokrenuo i dostavio Skupštini Grada. Na toj skupštini je bilo dosta rasprave, ali na kraju je bila civilizovana rasprava. Sada smo došli do toga da je idejno rešenje napravio ozbiljan umetnik. Gospodin Čpajak je umetnik koji ima radove širom sveta- od Kine do Nemačke. Vidim da nekima smeta da je gospodin Čpaljak potpisao podršku predsedniku Srbije- podvukao je Mićin.

Kako dalje navodi, proces je bio transparentan, oformljen je Odbor za podizanje spomenika, a nakon toga i žiri.

-Sva rešenja su stizala u kovertama pod šiframa. Spomenik treba da bude od trajnih materijala. Ovaj spomenik, kada ga pogledate, i meni je bilo nerazumljivo, dok nisu objasnili ljudi iz žirija. Ta ploča je napravljena od trajnog materijala, ta ploča kada je pogledate ona lebdi u vazduhu i ispod nje se nalazi isavijani čelik. Kako je ploča isavijala čelik je simbolika. Druga rešenja su isto tako bila dobra. Ovo je od suštinske važnosti za Novi Sad. Lokomotiva bi se izmestila ispred same stanice, a na njeno mesto bi došao spomenik. to će odbor odlučiti. Ako ne bude na sledećoj skupštini, vrlo brzo možemo očekivati tender za izradu spomenika. Kako je to lepo umetnik rekao kada su ga pitali da li ga brinu različita mišljenja, on je rekao da je to normalno da postoje različita mišljenja- zaključio je gradonačelnik Mićin.

Autor: Jovana Nerić