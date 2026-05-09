'NAJAVILI SU NOVO NASILJE' Oglasio se SNS Zemun nakon sramnog napada blokadera na aktiviste: Nedopustiv čin zastrašivanja

Srpska napredna stranka Zemun najoštrije je osudila brutalne napade na aktiviste koji su se danas dogodili na dva štanda u Krajiškoj ulici i na Altini.

- Tokom mirne i legalne aktivnosti razgovora sa građanima i predstavljanja stranačkog programa, grupe nasilnika napale su naše aktiviste, pri čemu ima i povređenih. U naletu nasilja polomljen je i jedan od stranačkih štandova, što predstavlja još jedan dokaz agresivnog i nedopustivog ponašanja onih koji očigledno ne mogu da prihvate drugačije mišljenje - navodi SNS Zemun u saopštenju.

Na drugom štandu dve muške osobe verbalno su napale aktiviste SNS Zemun i tom prilikom fizički napali i naneli telesne i psihičke povrede našoj aktivistkinji, dodaje se.

- Pored toga, najavili su novo nasilje ukoliko se ponovo pojavimo među građanima. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin nasilja i zastrašivanja koji mora biti najoštrije sankcionisan. Apelujemo na državne organe da odmah deluju i danas uhapse i kazne počinioce - podvlače.

Autor: D.Bošković

