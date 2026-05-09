'VRATIĆEMO ONO ŠTO JE OTETO OD GRAĐANA I DRŽAVE' Vučević se obratio Kruševljanima: Idemo do pobede i obnove Srbije!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević obratio se danas prisutnima u Velikoj Lomnici, kraj Kruševca, poručujući da je vreme da se vrati ono što je oteto od građana i države.

- Pozdraviću vas tradicionalnim pozdravom od Vaskrsa do Spasovdana „Hristos Vaskrse“. Baš kao što je naš spasitelj, Isus, treći dan vaskrsao i pobedio smrt, uzdigao se u nebesa, tako smo i mi Srbiju dizali više puta, a vama Kruševljanima došli smo da kažemo veliko hvala što ste sačuvali državi. Ne stranku, ne mandate, nego državu. nije to bio napad na nekoga ko je bio Aleksandar Vučić, nego predsednika Aleksandra Vučića- rekao je Vučević.

On je naveo i da to nije bio napad na SNS, nego na one koji su izabrali da brane državu i građane.

- Pričali su o pravdi, a činili nepravdu. Rekli da ih politika ne interesuje, a samo ih politika interesuje. Sada je vreme da vratimo državu narodu, prosvetni sistem đacima i profesorima, da vratimo ono što je oteto od naroda i države. Vratićemo tako što ćemo da ljubimo svaki metar ove zemlje, jer je to naša kuća. Moramo da vodimo računa i o onima koji su nam zlo naneli ili pokušavali to da urade. Hvala vam Kruševljani, a i vama iz Ćićevca, Aleksandrovca, Brusa. Hvala vam što ste sačuvali Rasinski okrug i Srbiju- poručio je okupljenim meštanima.

Kako dalje navodi lider SNS, ova stranka će biti spremna za izbore kad budu bili.

- Biće teški, nemojte da se opuštate. Ovo će biti sudbonosni izbori za narednih 10, 15 godina. Građani će birati između političara Đokića i predsednika Vučića. Razumeli smo da građani hoće promene, ali ne one koji hoće blokaderi, nego promene koje će ojačati našu sudbinu i porodicu. Verujem u promene koje će većinski narod u Srbiji da nastavi sa predsednikom Vučićem. Nikome nismo išli na kuću, nikome nismo napali decu, supružnike. To je na njihovu sramotu, a na naš ponos da čuvamo državu. neka bude kako je rečeno, neka bude ovde u Lazarevom gradu, neka bude najubedljivija pobeda! Idemo do pobede i obnove Srbije- reči su Vučevića.

Autor: Jovana Nerić