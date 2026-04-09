'ONI PRIČAJU SA PICULOM, A UNUTAR SVOJE DRŽAVE NEĆE' Lider SNS Vučević nakon konsultacija sa predsednikom Vučićem, otkrio i šta čeka njihovu stranku u aprilu

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević obratio se nakon konsultacija sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem ističući da je delegacija njihove stranke imala konstruktivan i sadržajan razgovor.

- Zadovoljni smo što je predsednik Republike otvorio na širi društveni dijalog. Teme su bile raznolike, a mi imamo danas i Glavni odbor SNS. Predsednik Vučić neće moći da prisustvuje, prenećemo ključne poruke i otvoriti unutar SNS širi dijalog. Tokom aprila ćemo pokušati da razgovaramo na svim nivoima, da pripremamo stranku za period koji predstoji, ali i da SNS će da izađe sa predlogom kako vidimo Srbiju u budućnosti- da li je naša budućnost u Evropi ili treba da se drugačije opredelimo. Mi u SNS ne razumemo da ljudi koji se zalažu za vanredne izbore odbijaju da razgovaraju sa predsednikom države. A isti ti razgovaraju sa Piculom, a ne unutar naše države. Nama je potreban društveni mir u Srbiji. ono što vidimo je da veliki broj ljudi koji su podržali blokade danas ima drugačiji pogled i traži promene koje naša politička opcija može da ponudi. Spremni smo za izbore kad god da budu. Ovde mora prioritet biti naša država, briga o građanima i SNS će se voditi time. Sad nas čekaju razgovori unutar SNS. nama je potreban društveni dijalog, samo taj put nas vodi ka očuvanju otadžbine- istakao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić

