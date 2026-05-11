Jeremić: Politika bez imena, plana i ideje je igra sa državom i takva politika ne može da doprinese i donese boljitak građanima Srbije! (VIDEO)

Komentarišući predstojeće izbore, urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić, rekao je za Novo jutro televizije Pink, da građani Srbije uvek prepoznaju politiku rada, što se na izborima najbolje i pokaže.

Jeremić je istakao da građani upravo zbog toga ukazuju poverenje i nagrađuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i Srpsku naprednu stranku.

- Ne možete vi nastupati u politici sa nečim čega nema. Sve je tajno, nema imena i prezimena. A ja na primer, hoću da čujem šta misle o Kosovu, kakav im je stav. I to je ono zbog čega smeta politika Aleksandra Vučića. Jer ona je ne samo odbranila Kosovo, nego ga je vratila za pregovarački sto - rekao je Jeremić.

Kako kaže, dok su bili prethodna vlast je gurala Kosovo ka nezavisnosti.

- Dajte da čujemo od te studentske liste ili kako god da će se zvati, šta je njihov program - rekao je Jeremić.

Ističe da je neko baš perfidno smislio slogan "studenti pobeđuju", kako bi se napravila polarizacija i kako bi ispalo da je Srbija podeljena. Jeremić dodaje da Srbija nije podeljena, da postoji jedna manjina koja maltretira građane Srbije poslednjih godinu dana i postoji legitimna i legalna vlast koju očigledno žele da obore, ali na ulici, ne zaokruživanjem određenog rednog broja te političke organizacije.

- Imaćemo izbore, vlast će kvalifikovati ono što je urađeno u poslednjem periodu i studentska lista neka izađe sa planom i programom sa kojim će se predstaviti građanima - rekao je Jeremić.

Andrija Jorgić, predsednik ŠSS, rekao je da plan i program ne postoje. Dodaje da oni žele da dođu na vlast, ali putem ulice.

- Kako student može da pobedi, oni pobeđuju kada diplomiraju, zaposle se i postaju društveno odgovorni. Ako to rade putem ulice i nasilja, ko su ti ljudi, koja su to imena? Mi želimo da znamo uvek ko je ko, odakle dolazi, šta mu je plan, a ne da izmišlja i instruiše u nekom nepoznatom pravcu - rekao je Jorgić.

Kako kaže, na čelo kolone je stao rektor, koji je digao pesnicu i rekao da će na jednu policijsku patrolu doneti 1000 studenata.

Jeremić je rekao da je ovo igra sa državom i da takva politika ne može da doprinese i donese boljitak građanima Srbije. Ističe da nemaju viziju, već samo problem koji je za njih Aleksandar Vučić i sve ono što je izgrađeno.

- Ova cela priča doneta je iz inostranstva i sprovodi se. Sve što je predsednik rekao za obojenu revoluciju je tačno. Neće ni rektor da me ubedi da su svi studenti stali iza njegove prezentacije neke buduće funkcije. Brdo studenata poznajem koji ne podržavaju ovo što se dešava - rekao je Jeremić.

Ističe da je ovo udar iz inostranstva na obrazovanje jedne zemlje. Dodaje da će ovo sve nositi teške posledice.

- Ovaj stepen demokratije nikada nismo imali. Smanjen je i cenzus izborni kako bi određene političke organizacije ušle u Parlament - rekao je Jeremić.

Autor: A.A.