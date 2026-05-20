Jeremić: Određeni ljudi ulaze u političku borbu želeći nekoga fizički da povrede! Država mora da odreaguje i da se vratimo u ustavne okvire! (VIDEO)

Pokušaji da se sve uruši i upropasti su agenda koja je uvezena iz inostranstva i koja se ona sprovodi preko određenog broja ljudi, rekao je za Novo jutro TV Pink Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs

Jeremić je, komentarišući nasilje blokadera koje svakodnevno možemo da vidimo na ulicama, istakao da su strašne stvari da ti ljudi ulaze u političku borbu tako što žele nekoga da povrede, da fizički nanesu bol.

- Dajte, ponudite neku političku platformu sa kojom ćete izaći pred građane Srbije, da vidimo šta se nudi. A vi nemate ništa, niti ćete imati ikada. I kada govorimo o Kosovu i Metohiji, našoj veoma bolnoj temi, jedino očuvanje iste je Srpska lista i Aleksandar Vučić, a to očigledno nekome smeta - rekao je Jeremić.

Kako kaže, oni gledaju da na bilo koji način sve upropaste, dodaje da je to agenda koja je uvezena iz inostranstva i nikako drugačije, kao i da se ona sprovodi preko određenog broja ljudi.

- Oni su sada uzeli taj slogan "studenti pobeđuju", ali, pa nisu svi studenti. Ako gledamo koliko ima studenata u Srbiji, Beogradu, to je jedan manji deo koji izlazi na ulice. Ima tu sigurno i jedan deo stvarno nezadovoljnih ljudi, iz raznih razloga, ali i veliki broj huligana. Niko ne može da kaže i da dovodi u pitanje državu 2026. godine i državu 2011. godine i pre toga. Vidi se koliko je država napredovala - rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da je sve krenulo od obrazovanja, taj koji je uvozio krizu u Srbiju, znao je kako da udari.

- Realno je očekivati sada, kada im nije uspelo da sruše državu, da na neki drugi način pokušaju, a to je preko obrazovanja. Uskoro će se pojaviti priča, ako već i nije, da je vlast kriva za povećanje cena na fakultetima. E pa nije. Tražili ste autonomiju fakulteta, oni sami određuju svoje cene. Ali dovešće do toga da je vlast kriva, kako bi izazivali krizu - rekao je Jeremić i dodao:

- A vlast je sve omogućila. Da smo dozvolili ulazak stranih, privatnih fakulteta, drugačija bi situacija bila. Vi ovim uništavate sistematski ogroman deo mlade populacije koja neće imati izbora i neće moći da se upiše.

Kako kaže, nemaju svi mogućnost da se školuju o trošku države. Dodaje da će se javiti još jedan problem, i ističe da je to namerno urađeno kako bi se držale tenzije do izbora, ali i posle, kako bi pokušali da uruše vlast.

- Država mora da odreaguje i da se vratimo u ustavne okvire - rekao je Jeremić.

Autor: A.A.