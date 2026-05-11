Raspad među blokaderima! Naterali političara Đokića da se ogradi sam od sebe: Nisam lider (VIDEO)

Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu oglasio saopštenjem navodeći da on nije lider "blokadera".

"Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili "predstavnika" studenata, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam, ali da čvrsto stojim uz njih i akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava i dostojanstven život u svojoj zemlji.

Studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, i tu niko nema pravo da im se nameće ni na koji način.

Moja odgovornost je da, sa pozicije rektora i kao jednog od predstavnika akademske zajednice, doprinesem razumevanju onoga kroz šta danas prolaze univerziteti i celokupno društvo u Srbiji, kao i da štitim pravo studenata i univerziteta na slobodno, dostojanstveno i odgovorno delovanjeStudenti u meni imaju punu podršku u borbi za demokratske principe i za javni interes.

Od početka protesta, podržavam njihove zahteve i verujem da svaki odgovoran građanin naše zemlje treba da teži njihovom ispunjenju, jer bez pravde, nezavisnih institucija i odgovornih pojedinaca nema ni boljitka za naše društvo.

Studenti su danas nosioci društvenih promena i na nama je da budemo uz njih, da ih podržimo radi očuvanja univerziteta i vladavine prava u našoj zemlji.

Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić".



