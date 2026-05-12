JEDAN OD NAJVAŽNIJIH PROJEKATA ZA KAĆ! Žarko Mićin: Krećemo sa rekonstrukcijom i sanacijom fiskulturne sale u Osnovnoj školi 'Đura Jakšić' (FOTO)

U zgradi Vlade Republike Srbije Darko Glišić, ministar za javna ulaganja i Žarko Mićin potpisali su ugovor o rekonstrukciji i sanaciji fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kaću.

- Krećemo sa rekonstrukcijom i sanacijom fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kaću!- napisao je prvi čovek Novog Sada na svom instagram nalogu.

- U zgradi Vlade Republike Srbije danas sam potpisao ugovor o izvođenju građevinskih radova sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem i predstavnikom izvođača radova, kompanijom ,,Arhikom d.o.o’’ Novi Sad Vladimirom Radulovićem- piše u objavi.

- Projektom je predviđena potpuna rekonstrukcija objekta fiskulturne sale površine 1831 kvadrata, a vrednost investicije iznosi skoro 198 miliona dinara- napisao je Mićin i dodao:

- Ovo je jedan od najvažnijih projekata za Kać, ali i za Novi Sad. Sala koja je zatvorena zbog oštećenja, dobiće nov, moderan izgled. Školu pohađa 924 đaka, kojima će nova sala omogućiti kvalitetnu nastavu iz fizičkog vaspitanja i bavljenje sportom.

- Ulaganje u decu je najvrednija investicija za Novi Sad i izuzetno sam zahvalan Vladi Republike Srbije na podršci koju nam pruža da se kao grad razvijamo!- zaključio je Žarko Mićin.

Autor: Jovana Nerić