REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VODOVODA U KULI Glišić: Potpisan ugovor vredan 287 miliona, projekat bi trebalo da bude završen oko 1. maja naredne godine (FOTO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže u opštini Kula, vredan 287 miliona dinara, čime počinje prva faza rešavanja dugogodišnjih problema u vodosnabdevanju u toj opštini.

Ugovor je potpisan u Vladi Srbije sa predsednikom opštine Kula Damjanom Miljanićem i predstavnikom izvođača radova Božidarom Jovetićem.

Glišić je nakon potpisivanja tog dokumenta novinarima rekao da je ovaj projekat dogovoren pre oko dva meseca sa rukovodstvom Kule, nakon što je utvrđeno da su voda i vodosnabdevanje među najvećim problemima građana te opštine, jer je postojeća mreža stara između 45 i 55 godina i izrađena je od azbestno-cementnih cevi, što uzrokuje velike gubitke, česte kvarove i otežano snabdevanje pijaćom vodom.

Ministar je precizirao da prva faza obuhvata rekonstrukciju 14,3 kilometra vodovodne mreže za šta je Vlada Srbije preko Ministarstva za javna ulaganja izdvojila 287 miliona dinara.

Naglasio je i da će radovi obuhvatiti 751 priključak, odnosno između 2.500 i 3.000 stanovnika na potezu Kula-Crvenka-Sivac.

"Očekujemo da radovi počnu za nedelju ili dve. Ugovorni rok je 365 dana, što znači da bi projekat trebalo da bude završen oko 1. maja naredne godine, a verujem i ranije", rekao je Glišić.

On je dodao da je ovo samo početak šire rekonstrukcije, koja će obuhvatiti ukupno oko 65 kilometara dotrajale mreže, a radovi će se izvoditi fazno, kako bi se izbegli prekidi u vodosnabdevanju na teritoriji opštine.

Autor: Jovana Nerić