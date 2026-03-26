'PROJEKAT VREDAN 700 MILIONA DINARA' Glišić: Rekonstrukcija Palanačke gimnazije počeće 1. juna, biće jedna od najlepših u Srbiji (FOTO)

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas sa predsednikom opštine Smederevska Palanka Nikolom Vučenom ugovor o regulisanju prava i obaveza između Vlade Srbije i te opštine za rekonstrukciju i dogradnju Palanačke gimnazije i najavio da će realizacija projekta početi 1. juna.

Glišić je rekao, nakon potpisivanja u Vladi Srbije, će radovi trajati oko godinu.

Ugovor je vredan 700 miliona dinara.

Ministar Glišić je najavio da će javni poziv za izvođača radova biti objavljen na Portalu javnih nabavki danas ili najkasnije sutra.

Kako je naveo, rekonstruisana Palanačka gimnazija će biti jedna od najlepših srpskih gimnazija i istakao da će učenici tokom drugog polugodišta 2027/28. moći nastavu da pohađaju u skroz novom objektu.

Glišić je naveo da je razgovarao sa direktorima i profesorima te škole, kako bi se smislio plan kako će se nastava odvijati tokom godinu i po dana dok se ne završe radovi.

Dodao je i da će objekat biti dodatno proširen.

"Biće jedna veća sportska hala, ne fizička sala nego sportska hala sa tribinama. Biće objekat sa negde gotovo 4.600 kvadrata, što dovoljno govori o tome da smo zaista predvideli svaki segment, svaki detalj koji je neophodan za učenike koji pohađaju tu gimnaziju", dodao je on.

Naveo je i da će se u narednom periodu ponovo okupiti i sa rukovodstvom Palanke potpisati neophodnu dokumentaciju za dogradnju bolnice u Smederevskoj Palanci i da će se tokom ove godine ili do kraja ove godine raspisati nabavka za izvođenje radova.

"Ljudi koji znaju da grade, koji znaju da rade i koji znaju da prave rezultate, znaju koliko je i teško da se pokrene jedan veliki projekat, ali mi ćemo taj veliki projekat da sasvim sigurno pokrenemo. Ovo je dokaz naše ozbiljnosti, jer nije mali projekat za Palanačku gimnaziju - 700 miliona dinara, plus za opremanje", naveo je on.

Predsednik opštine Nikola Vučen izjavio je da je ovo jedan od najvažnijih projekata za Smederevsku Palanku.

"Dobijamo objekat koji će biti jedan od najmodernijih u Srbiji i koji će omogućiti našim đacima da se usavršavaju u najmodernijom objektu, a istovremeno čuvamo tradiciju preko 100 godina", dodao je on.

Autor: Jovana Nerić