Glišić: Više od 300 miliona dinara za prvu fazu radova na vodovodu u Kuli

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić održao je danas radni sastanak sa predsednikom Opštine Kula Damjanom Miljanićem i tom prilikom rekao da će za prvu fazu radova na vodovodnim cevima u toj opštini biti izdvojeno više od 300 miliona dinara.

„Već neko vreme pripremamo realizaciju projekta zamene svih azbestno-cementnih cevi, oko 80 kilometara“, rekao je Glišić.

Naveo je da je na današnjem sastanku dogovorena realizacija prve faze radova koja obuhvata 14.3 kilometara cevovoda i da će javna nabavka biti raspisana u narednih deset dana.



Prema rečima ministra, Opština Kula će rukovoditi javnom nabavkom i sva dokumenta biće javno dostupna na njihovom sajtu.

„Preko 300 miliona država izdvaja se za prvu fazu, čime se realizuje 750 priključaka za oko 2.500 stanovnika, a na potezu Kula-Crvenka-Sivac“, rekao je Glišić.

Naveo je da očekuje da prva faza radova traje oko godinu dana i da bude završena u aprilu 2027. godine i dodao da će se država i opština do kraja godine pripremiti za rekonstrukciju i popravku preostalih 65 kilometara cevovoda.

„Time bi se u potpunosti zamenile sve cevi i stvorili uslovi da nema gubitaka, kao i uslovi da se izgradi tri kilometra nedostajuće mreže i samim tim i novi priključci“, objasnio je Glišić.

On je dodao da država postupa na odgovoran način sa svim akcijama i da aktuelna vlast ne nalazi izgovore da nešto ne uradi, već način kako da nešto sprovede u delo.

„Ključno pitanje je šta je prošla vlast radila u Kuli sa cevovodima koji su stari više od pola veka. Oni za 12 godina nisu popravili ni metar“, istakao je ministar za javna ulaganja.

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić zahvalio se ministru na velikoj podršci koju pruža opštini i rekao da se projektna dokumentacija za vodovod radi više godina.

„Trenutno imamo radove u Novoj Crvenki na dva kilometra mreže, sledi nam Lipar, a najveći deo posla je upravo ovo što finansira republička Vlada, gde će se raditi nepunih 15 kilometara mreže“, naveo je Miljanić.

Autor: D.Bošković