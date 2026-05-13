Mićin: Dalje ulaganje u vodosnabdevanje jedna od ključnih tačaka razvoja Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da će na današnjoj sednici Skupštine Grada Novog Sada posebna pažnja biti posvećena prostornom uređenju novosadskog naselja Detelinara, ali i daljem ulaganju u vodosnabdevanje Novog Sada kao jednoj od ključnih tačaka razvoja grada.

„Danas imamo na dnevnom redu nekoliko planova regulacija. Ja ću spomenuti plan škole i vrtića koji su neophodni za Detelinaru“, rekao je Mićin na konferenciji za novinare pred početak sednice Skupštine Novog Sada.

Naveo je da će na Detelinari biti uklonjena pruga, a uvedene nove pešačke staze, kao i da će biti izgrađena nova policijska stanica koja će povećati bezbednost građana i ubzati izdavanje ličnih dokumenata.

Gradonačelnik je rekao i da će na Slanoj bari biti više zelenila i da će uskoro biti izdata upotrebna dozvola za park kod SPENS-a.

Ukazao je da je mnogo urađeno na sistemu vodosnabdevanja, da Novi Sad više nema restrikcije vode i da se iz izveštaja koji će biti predstavljen na sednici Skupštine vidi da je urađeno osam regeneracija bunara, što znači da su kapaciteti vodosnabdevanja povećani.

„Sada krećemo sa izgradnjom novog bunara, radimo drenove na dva nova bunara i ono što ste mogli da vidite, mislimo i o Fabrici vode“, istakao je Mićin.

Podsetio je da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao da je voda jedan od najvažnijih resursa i da u to treba ulagati.

„Posebno bih istakao predlog odluke o mirnom rešavanju sporova što se odnosi na tužbe za eksproprijacije. Porazno je što smo do sada isplatili 23 milijarde ili dva kapitalna budžeta, to je neko strpao u svoje džepove, to je deset škola i vrtića“, naveo je Mićin.

Rekao je da je inicirao da se to nađe na dnevnom redu jer će se, kako je ukazao, ukoliko se reše sporovi koji se vode protiv grada u naredne dve godine lakše planirati i formirati budžet.

„Da, rizikujemo da bude veliki broj zahteva u početku i da dve godine isplaćujemo velike iznose, ali sa time završavamo ovu priču. Ovo je prelazno rešenje i staćemo na put da neko godišnje izvlači sedam milijardi iz budžeta, mi plaćamo za puteve izgrađene još sedamdesetih“, dodao je Mićin.

On je pohvalio rad Turističke organizacije Grada Novog Sada jer grad ima povećanje od 18 odsto za isti period u odnosu na prethodnu godinu, dok je prošle godine zabeleženo 40 hiljada noćenja manje zbog blokada.

Kada je reč o rešenju za spomenik žrtvama pada nadstrešnice, Mićin je istakao da su ga birali stručni ljudi i da je to rešenje sa mnogo detalja birano apsolutno nepristrasno.

Autor: Pink.rs