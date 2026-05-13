DRAGAN ĐILAS OSTAJE BEZ LJUDI! Odbornica Alisa Petrović iz Šapca prešla u redove SNS-a

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić saopštio je da je Alisa Petrović, koja je do sada zastupala Stranku slobode i pravde u Skupštini Šapca, zvanično postala član odborničke grupe Srpske napredne stranke.

Petrovićeva je u lokalni parlament ušla kao istaknuta predstavnica opozicije, zauzimajući mesto prve žene na izbornoj listi „Šabac protiv nasilja – Nebojša Zelenović“ ispred Stranke slobode i pravde koju predvodi Dragan Đilas.

Ovu vest Pajić je objavio na svom Fejsbuk profilu, ističući da ovaj prelazak predstavlja potvrdu ispravnosti puta kojim ide vladajuća stranka.

On je dodao da Srpska napredna stranka ovim korakom još jednom dokazuje „snagu svoje politike, poverenje u viziju i rezultate“ koje stranka ostvaruje kako u Šapcu, tako i u celoj Srbiji.

Odbornička grupa SNS-a dodatno je ojačala svoju poziciju u šabačkom parlamentu, dok je opoziciona koalicija ostala bez jedne od svojih vodećih funkcionerki

