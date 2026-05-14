'EKSPO JE JEDAN OD ONIH NEVEROVATNIH PROJEKATA KOJI ULAZE U ISTORIJU' Vučić objavio snimak sa gradilišta: Što više investicija to brži napredak Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je ranije danas radove na najvećem gradilištu u jugoistočnoj Evropi, Ekspo 2027, koji donosi nova radna mesta i investicije, a sada se oglasio i na Instagramu.

- Ovo je najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. Posle toga ćete ovde da imate zaposlene hiljade i hiljade ljudi, kojima se kreira posao u toku izgradnje, kojima se kreira posao za ljude koji posle toga ostaju da rade i grade - poručio je Vučić tokom obilaska radova za Ekspo 2027 i dodao:

Zato su te investicije od strašno velikog značaja. Što više investicija, to veći rast, to veća i potrošnja, to veće plate, to veće penzije, to brži napredak Srbije.

