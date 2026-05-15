Vučević: Ekspo će dovesti do rebrendiranja Srbije

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da će specijalizovana izložba Ekspo u Beogradu 2027. godine dovesti do rebrendiranja Srbije i biti fantastična šansa za promociju zemlje, a gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković ocenio je da će to biti ogromna prilika za Srbiju.

Vučević i Janković su o specijalizovanoj izložbi Ekspo govorili na Biznis samitu u Beogradu, tokom učešća na panelu "Vizija regiona: Kako graditi ekonomiju budućnosti?".

Vučević je rekao da će zbog specijalizovane izložbe u Srbiju doći veliki investori.

Na pitanje da li bi izbori mogli da predstavljaju rizik po Ekspo, Vučević je rekao "ako smo svi normalni i pristojni, onda ne".

"Imali ste u Mađarskoj otvorenu referendumsku atmosferu. Ne poredim sada srpski ambijent sa mađarskim i izborne rezultate, ali vam govorim da je moguće da ako pobedite, izgubite, država ide dalje, ali ako imate ljude koji ne žele da razgovaraju i ako misle da to što su bučniji ili agresivniji da su time uspešniji, onda uvek postoji rizik", rekao je Vučević.

Janković je izjavio da je Ekspo ogromna prilika za Srbiju i da veruje da će to biti najbolji Ekspo do sada dodajući i da nije mogao da veruje da je Beograd dobio tu manifestaciju, u konkurenciji toliko gradova iz celog sveta.

"Ako ništa drugo, osim ogromnog broja posetilaca iz celog sveta, biće to brend i Beograda i Srbije. A iza toga dolazi druga faza gde će ostati objekti koji su napravljeni za domaće građanstvo", rekao je Janković.

Pored toga, Janković ističe i tradicionalnu srpsku gostoljubivost.

"Ja tvrdim da će biti najbolji Ekspo. Ja sam bio razočaran u Milanu, a ovde ću doći sa veseljem, pošto pored svega onoga što će svet pokazati, ostaje ono što na drugim krajevima sveta teško nađete", ocenio je Janković.

Istakao je da politička situacija u zemlji i eventualni izbori ne bi trebalo da utiču na održavanje Ekspa.

"Ko god bude došao imaće bolju situaciju i za Beograd i za Srbiju. I to je ta priča. I na izborima neka političke partije govore o svojim programima, ali Ekspo mora biti državni", smatra Janković.

Vučević je, na pitanje, šta su ga najčešće investitori pitali dok je bio predsednik Vlade Srbije, kazao da je tada u epicentru bilo pitanje litijuma.

"To je bilo visoko rangirano, i za i protiv, u odnosu na analizu celog tog mogućeg projekta. Ali i tada, kao i sada, rekao bih da je pitanje ulaganja u energetski sektor bilo veoma izraženo", rekao je Vučević i pomenuo otvaranje interkonekcije prema Bugarskoj, kao i razgovor oko interkonekcije preko Severne Makedonije ka Grčkoj, ka Egejskom moru, interkonekcije sa Rumunijom, izgradnje naftovoda ka Mađarskoj, "da ne zavisimo samo od JANAF-a".

Prema njegovim rečima, u tom trenutku NIS nije bio sporan u smislu statusa, odnosno svojinskog pitanja.

"Tada je već ugovoreno i krenulo se sa izgradnjom Dunavske magistrale prema Požarevcu i dalje prema Golupcu i prema Brzoj Palanci, odnosno Kladovu. I naravno, završetak ovog Moravskog koridora, koji treba da poveže Varaždin, odnosno Rasinski prema Moravičkom okrugu", rekao je Vučević.

Odgovarajući na pitanje o pregovorima vezano za NIS, Vučević je rekao da tu postoje četiri strane i potencijalno peta - UAE.

"Imate Ruse kao vlasnike, imate mađarsku kompaniju koja je zainteresovana za akviziciju, imate Srbiju koja je adresa i država koja reguliše, i imate Sjedinjene Države koje suštinski postavljaju neke uslove ili naduslove i prate ceo proces, tako da složen jedan tok koji ne bih rekao da je isključivo zasnovan na ekonomskim parametrima, čak ne samo ni na energetskim, mislim da se tu prelama i globalna, odnosno geopolitička priča", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, NIS je malo parče tog energetskog paketa svetskog, ali i to je deo očigledno nekog velikog dogovora ili ne dogovora, to će se, kako kaže, videti u narednim danima.

"Srbija će u svakom slučaju zadržati sve pravne instrumente u svojim rukama da uvek može da zaštiti naše interese, građane Srbije. To je nešto što država Srbija ne sme da ispusti iz svojih ruku, uvažavajući sve učesnike u ovom procesu. Ali rekao bih da tu iz dana u dan imamo različite informacije i treba biti obazriv", rekao je Vučević.

Autor: A.A.