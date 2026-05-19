IDEMO ČVRŠĆE U OBRAČUN S NEODGOVORNIMA, SNS JE SPREMNA DA PREISPITA PONAŠANJE SVAKOGA! Vučević ima jasnu poruku i za one koji se KRIJU IZA VUČIĆA

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević rekao je gostujući na Pink televiziji da je SNS spremna da preispita ponašanje svakog pojedinca,a li i da osuđuje one koji se sakrivaju iza predsednika Vučića.

- Mislim da je predsednik Vučić govorio o bahatom i arogantnom ponašanju predstavnika vlasti i stranke iz koje dolazim, to je jedan segment, a ovaj segment je drugi koji se tiče bezbednosti. Deluje da je logično da policajci u slobodno vreme ne obezbeđuju pripadnike kriminalnih grupa, da ne obezbeđuju noćne klubove. Kao država moramo da idemo u jasnije sankcije. Ako vam je mala plata u policiji, nemojte da se bavite tim poslom. Ali prvo morate da vratite ono što je država uložila u vas. Država investira u njih da bi čuvali javni red i mira, čuvali građane. Oni su manjima, ali postoje neodgovorni pojedinci. Mi moramo ući u čvršći obračun, zakonski, sa njima. Građani to očekuju - jasan je Vučević.

SNS, kako je istakao Vučevič, 14 godina pokušava stalnim pozivima da se stvari vezane za beuzbednost ne tolerišu.

- Razumeli smo poruku predsednika Srbije i nadam se da su je razumeli oni koji to rade. Kao stranka smo spremni da i detaljnije preispitamo ponašanje svakog pojedinca. A svi oni koji se kriju iza Aleksandra Vučića, a posle rade to što rade, urušavaju Aleksandra Vučića i sopstvenu državu. Ne smemo da dozvolimo da se to dešava, a kada se desi mora da bude sankcionisano. Mi ćemo kritiku da primimo samo od građana, a ne od onih koji su se ponašali bahato kada su bili na vlasti. Od njih nećemo slušati moralne kritike. Razumeli smo kakve građani hoće promene, ne one koji nude blokaderi, već da vide uljudnost svojih predstavnika države - rekao je Vučević.

pročitajte još MILOŠ VUČEVIĆ O DIPLOMATSKOJ OFANZIVI PREDSEDNIKA SRBIJE Jedini Vučić sa Sijem posle Trampa i Putina, očekujem nove investicije

Studentska lista bez studenata

Kada imamo posla sa ljudima koji neće da se predstave, koji imaju ekspresiju arogancije i bahatosti, koji su iza nezakonskih postavljenih struktura, kao što su plenumi, zborovi, onda, kako je istakao Vučević, možete očekivati studentsku listu bez studenata.

-Ja sam ponosan što će SNS imati pravu listu, sa mnogo mladih i studenata. Mislim da će njihova lista biti „Tesno mi ga skroji nano“. To je bosanski lonac, svega što želite. Oni se hvale da su pobedili na izborima za lekarsku i advokatsku komoru. Sve vreme su pričali da SNS uzurpira sve segmente života. Oni su priznali u toj emisiji da preuzimaju kontrolu nad zanatskim i drugim organizacijama. Nisu spomenuli da su izgubili u 15 opština. Zaboravili su da su izgubili izbore na kojima su građani glasali. Mešaju se u sve, u advokate, penzionere, lekare, policiju, oni se u sve mešaju i sve znaju i da svi treba da se povinuju. To je njihova politika, to je apel građanima da poslušaju šta oni govore. Razumeo sam da se neće baviti pitanjem KiM. Njima to nije bitno. Ne znaju apsolutno ništa. Oni da znaju oni bi završavali svoje fakultete. Oni beže od svake teme. To su za mene promene na gore kad vidim šta su uradili u prethodnih 19 meseci. Napali su državu, izbacili đake iz učionica, uneli razdor, posvađali roditelje sa decom i niste čuli nijedan program. Oni se raduju svakoj nesreći, išli su po EU i tražili sankcije Srbiji. Mi smo godinama bili u opoziciji i nikada nismo pričali protiv naše države. Nesretni Borko Stefanović kuka što se Ursula čula sa Vučićem. Neverovatne stvari. Imamo posla sa ljudima koji ne žele da se predstave. Ti ne možeš da prodaješ sendviče ako nisi za nas, ne smeš da snimiš film ili seriju. Oni konstantno, ta blokaderska lista, imaju stalnu potrebu da napadnu Srbe na KiM, autentičmnu političku organizaciju Srba na KiM. Time daju argumente Aljbinu Kurtiju da nije usamljen u izjavama da su Srbi na severu KiM u kriminalnim strukturama, jer ima te izjave i iz Beograda. Oni kriminalizuju Srbe na KiM. Užasavajuća je ta poruka prema Srpskoj listi - naveo je Vučević.

Vučević je apelovao i uputio molbu svim građanima i svima na Kosovu i Metohiji koji vide da je Srbija njihova država da izađu na izbore 7. juna i glasaju za Srpsku listu koja jedina čuva interese Srba.

-Verovatno će izdajnik Rašić da dobije ozbiljne sume novce. On je direktno Kurtijev potrčko. On je udžbenički primer izdajnika. On je u čisto albanskim sredinama dobijao glasove. Sraman je napad blokadera na Srbe na KiM i Srpsku listu. Ne daj Bože da oni pobede, oni bi se odrekli KiM, a sutra bi otvorili pitanje Vojvodine i Sandžaka - rekao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić